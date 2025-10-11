中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

▲國民黨主席候選人張亞中。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席選舉將與18日登場，然而近日卻爆出黨內有人以近億元預算，操作境外網軍介入選舉的疑雲。對此，候選人張亞中昨（10日）呼籲，各候選人陣營應主動聲明，未曾接受任何境外資源、演算法推播或 AI虛擬主播協助。

張亞中表示，他的陣營近日觀察並收集到至少已經有10多個中國大陸「虛擬主播」頻道，以超過上百支影片、統一模板、相似語氣、極端情緒與單一立場，集中發表涉及中國國民黨黨主席選舉之評論，並明顯傾向於特定單一候選人。

張亞中指出，這些影片有著極高的相似度，從頻道特徵、語言用詞、上架時間與內容結構判斷，極可能屬於跨境協同製作、資訊放大操作之產物，很顯然是有團隊在背後，並帶有特定的目的。

張亞中直言，本次發現中國大陸的 AI 技術與宣傳產線，疑似已直接介入台灣政黨內部選舉之輿論場域，這不僅違反民主政治應有的自主原則，更對資訊真實性、公平競爭與政黨公信構成嚴重威脅。

針對境外勢力介選的現象，張亞中呼籲， YouTube 及相關平台應公開這些頻道的營運地點、投放來源與資金流，確保資訊透明，而國民黨中央及各候選人陣營應主動聲明，未曾接受任何境外資源、演算法推播或 AI 數字人輿論協助。

此外，張亞中也呼籲主管機關與資安單位，應啟動調查，釐清是否涉及《反滲透法》與跨境資訊操弄之情事。張亞中認為，候選人團隊有接受境外資源參與此次黨主席選舉，並惡意攻擊本黨或其他參選人的情況的話，候選人應立即約束該所屬團隊，否則應立刻失去參選人資格。

最後，張亞中強調，他支持科技創新，但更堅信，科技不應成為民主滲透的武器，唯有守護選舉自主與言論真實，才能維護中華民國的制度尊嚴與政黨民主的根本。