出國用ChatGPT規劃行程「大踩雷」！　飯店貴40%、博物館沒開門

▲一名女子使用AI規劃巴黎旅遊行程，卻因此踩雷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

隨著生成式AI持續發展，許多人也開始習慣將AI融入生活。美國一名女子日前赴法國巴黎旅遊，行前使用ChatGPT規劃行程，沒想到卻因此大踩雷，AI不但推薦她在休館日前往博物館參觀，使她吃閉門羹，甚至連餐廳距離都算錯，原本號稱10分鐘路程的餐廳，竟然要走20分鐘以上。專家經測試指出，ChatGPT推薦的飯店比同等級的其他飯店還貴了40%，並曝光其中的「陷阱」。

根據《今日美國》報導，來自美國奧勒岡州的行銷顧問奧莉特·奧弗里（Orit Ofri）表示，她請ChatGPT幫她規劃巴黎的旅遊行程，其中卻出現多項錯誤。ChatGPT讓她周一去參觀奧賽博物館，然而卻沒有提醒她周一是休館日。

她說，「我請AI推薦距離艾菲爾鐵塔步行10分鐘內的餐廳，結果它給我的餐廳都超過20分鐘路程。」奧弗里的經歷也凸顯出越來越多旅客依賴AI規劃假期，卻面臨資訊不準確的風險。

此外，AI專家約納斯·穆托尼（Jonas Muthoni）在分析數千份AI生成內容後，親自測試ChatGPT規劃肯亞之旅，發現AI信心滿滿地推薦在動物大遷徙旺季造訪馬賽馬拉國家公園，卻完全沒有提及道路狀況會導致某些旅館無法抵達。穆托尼指出，「AI從過時的旅遊網站抓取資料，而不是當前的在地知識。」

▲專家指出，ChatGPT可能無法提供最新資訊。（圖／達志影像／美聯社）



數位行銷預算管理專家米爾頓·布朗（Milton Brown）的測試結果更令人震驚，ChatGPT推薦的飯店比同等級、僅距離三個街區的其他選擇貴了40%。布朗分析，「這些被推薦的飯店都有針對AI訓練關鍵字進行積極的數位行銷活動。」

儘管AI旅遊規劃存在缺陷，英國旅遊協會（ABTA）研究顯示，使用AI規劃假期的英國度假者人數在過去一年中翻倍成長。ABTA數據顯示，使用AI獲得旅遊靈感的民眾比例較前一年增加4%，目前每12人中就有1人採用這種方式。也就是說，AI在影響旅遊決策方面，已開始發揮更大作用。

ABTA研究發現，43%的受訪者表示對讓AI工具規劃假期有某種程度的信心，38%表示願意讓AI代為訂房。不過，網路搜尋和親友推薦仍是選擇旅遊目的地最常見的方式，甚至傳統的度假手冊仍被四分之一的度假者使用。

ABTA執行長馬克·坦澤（Mark Tanzer）表示，「越來越多人使用AI作為度假靈感來源，反映出消費者行為正在改變，不僅在旅遊業，其他產業也是如此。對我們這個行業而言，挑戰在於善用AI支援業務的潛力，同時繼續讚揚和推廣透過旅行社或旅遊業者預訂所帶來的個人化服務和專業價值。」