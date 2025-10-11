　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出國用ChatGPT規劃行程「大踩雷」！　飯店貴40%、博物館沒開門

▲▼ 法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名女子使用AI規劃巴黎旅遊行程，卻因此踩雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

隨著生成式AI持續發展，許多人也開始習慣將AI融入生活。美國一名女子日前赴法國巴黎旅遊，行前使用ChatGPT規劃行程，沒想到卻因此大踩雷，AI不但推薦她在休館日前往博物館參觀，使她吃閉門羹，甚至連餐廳距離都算錯，原本號稱10分鐘路程的餐廳，竟然要走20分鐘以上。專家經測試指出，ChatGPT推薦的飯店比同等級的其他飯店還貴了40%，並曝光其中的「陷阱」。

根據《今日美國》報導，來自美國奧勒岡州的行銷顧問奧莉特·奧弗里（Orit Ofri）表示，她請ChatGPT幫她規劃巴黎的旅遊行程，其中卻出現多項錯誤。ChatGPT讓她周一去參觀奧賽博物館，然而卻沒有提醒她周一是休館日。

她說，「我請AI推薦距離艾菲爾鐵塔步行10分鐘內的餐廳，結果它給我的餐廳都超過20分鐘路程。」奧弗里的經歷也凸顯出越來越多旅客依賴AI規劃假期，卻面臨資訊不準確的風險。

此外，AI專家約納斯·穆托尼（Jonas Muthoni）在分析數千份AI生成內容後，親自測試ChatGPT規劃肯亞之旅，發現AI信心滿滿地推薦在動物大遷徙旺季造訪馬賽馬拉國家公園，卻完全沒有提及道路狀況會導致某些旅館無法抵達。穆托尼指出，「AI從過時的旅遊網站抓取資料，而不是當前的在地知識。」

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家指出，ChatGPT可能無法提供最新資訊。（圖／達志影像／美聯社）

數位行銷預算管理專家米爾頓·布朗（Milton Brown）的測試結果更令人震驚，ChatGPT推薦的飯店比同等級、僅距離三個街區的其他選擇貴了40%。布朗分析，「這些被推薦的飯店都有針對AI訓練關鍵字進行積極的數位行銷活動。」

儘管AI旅遊規劃存在缺陷，英國旅遊協會（ABTA）研究顯示，使用AI規劃假期的英國度假者人數在過去一年中翻倍成長。ABTA數據顯示，使用AI獲得旅遊靈感的民眾比例較前一年增加4%，目前每12人中就有1人採用這種方式。也就是說，AI在影響旅遊決策方面，已開始發揮更大作用。

ABTA研究發現，43%的受訪者表示對讓AI工具規劃假期有某種程度的信心，38%表示願意讓AI代為訂房。不過，網路搜尋和親友推薦仍是選擇旅遊目的地最常見的方式，甚至傳統的度假手冊仍被四分之一的度假者使用。

ABTA執行長馬克·坦澤（Mark Tanzer）表示，「越來越多人使用AI作為度假靈感來源，反映出消費者行為正在改變，不僅在旅遊業，其他產業也是如此。對我們這個行業而言，挑戰在於善用AI支援業務的潛力，同時繼續讚揚和推廣透過旅行社或旅遊業者預訂所帶來的個人化服務和專業價值。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薇閣中學「5男2女搞出人命」嗆校長衝X小...校友道歉了
快訊／中國公布台18人懸賞公告　國防部回應了
歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩
麻吉連睡他2女友！　綠帽男球棒狠砸「犯罪工具」
快訊／台中BMW毒駕惡男出院了！　正面曝光
「情色教主」半夜突PO報案單！　暴瘦30kg…控3罪狀
快訊／貢寮潛水團失聯3女找到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

花大錢升級商務艙「竟然被降等」！　專家教3招自保

金正恩緊擁女童親吻！　勞動黨80周年閱兵「火星-20」洲際飛彈亮相

出國用ChatGPT規劃行程「大踩雷」！　飯店貴40%、博物館沒開門

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！　發布二級旅遊警示

矽谷AI狂潮誰買單？　OpenAI執行長認了：確實有點泡沫化

輝達捲入美中貿易戰「兩難夾擊」！　CNN：川普下重手恐反噬

450無人機+30飛彈狂轟！俄軍夜襲烏克蘭　9州大停電30傷亡

美中貿易戰又來了！　CNN點出有跡象：時間早晚的問題

普丁替川普抱不平！　酸諾貝爾把和平獎「頒給沒貢獻的人」

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

花大錢升級商務艙「竟然被降等」！　專家教3招自保

金正恩緊擁女童親吻！　勞動黨80周年閱兵「火星-20」洲際飛彈亮相

出國用ChatGPT規劃行程「大踩雷」！　飯店貴40%、博物館沒開門

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！　發布二級旅遊警示

矽谷AI狂潮誰買單？　OpenAI執行長認了：確實有點泡沫化

輝達捲入美中貿易戰「兩難夾擊」！　CNN：川普下重手恐反噬

450無人機+30飛彈狂轟！俄軍夜襲烏克蘭　9州大停電30傷亡

美中貿易戰又來了！　CNN點出有跡象：時間早晚的問題

普丁替川普抱不平！　酸諾貝爾把和平獎「頒給沒貢獻的人」

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

天王刷新場館紀錄！　「周杰倫」上海演唱會單場觀眾數破6萬人

台語界鄧紫棋是她！　嫁大8歲拆除界歌王…震撼合體出道

周天成逆轉勝中國陸光祖　挺進北極賽男單4強

快訊／山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

花大錢升級商務艙「竟然被降等」！　專家教3招自保

韓國瑜指「環境艱困」惹綠不滿　藍反嗆賴政府：表面繁榮實則破碎

大谷翔平「Wink」應援湖人　道奇明星換上紫金裝拍片引熱議

金正恩緊擁女童親吻！　勞動黨80周年閱兵「火星-20」洲際飛彈亮相

烏山頭水庫傳藥水清洗光電板　台灣汽電共生：不實謠言、不排除提告

【洗腦神曲】王世堅爆氣金句變抖音神曲！笑回：我嘆為觀止

國際熱門新聞

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

川普又改口　稱「川習會沒取消」

德女市長遭刺大逆轉！竟是17歲養女虐殺

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

快訊／德雷克海峽「規模7.8強震」

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位

和平獎得主獻獎給川普　白宮：和平總統

針對民主黨　政府關門1天裁員4000多人

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」

更多熱門

相關新聞

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

中國著名地標北京故宮10日迎來建院100週年，這座曾經的皇家禁宮，明清兩代一共有24代皇帝在此生活，如今已成為舉世聞名的文化地標。百年間，紅牆金瓦見證了歷史更迭，從帝王之居走向全民共享，成為文化的重要象徵。

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！

輝達「兩難夾擊」　CNN：川普下重手恐反噬

輝達「兩難夾擊」　CNN：川普下重手恐反噬

川普未獲諾貝爾和平獎！普丁抱不平

川普未獲諾貝爾和平獎！普丁抱不平

美參議院通過AI晶片法案　要求優先供貨美企

美參議院通過AI晶片法案　要求優先供貨美企

關鍵字：

AIChatGPT旅遊規劃人工智慧錯誤北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

50歲米倉涼子爆呼麻　「和男友失蹤2個月」

楊宗緯貴人！　中山區角頭「空董」病逝

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面