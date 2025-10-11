6首長不畏網軍挺任黨魁　郝龍斌：他們知道「偏激路線」將分裂黨

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前在臉書質疑，黨內有人以近億元的預算操作境外網軍介入黨主席選舉。對此，郝龍斌今（11日）進一步表示，感謝6縣市首長沒有選擇明哲保身，出來挺他參選黨主席，因為這些人知道「偏激路線」，未來所有的人都逆風，國民黨將走向分裂。

郝龍斌表示，非常感謝過去幾天公開站出來挺他參選黨主席的現任縣市長，包括雲林張麗善縣長、苗栗鍾東錦縣長、桃園張善政市長、新北侯友宜市長、南投許淑華縣長以及新竹楊文科縣長等人。

郝龍斌認為，在目前社群網路環境，做這樣的表態，絕對會受到不明的壓力，甚至莫名集結的境內、境外網軍攻擊，但這些人沒有選擇明哲保身、觀望中立，因為這些人知道逆風的不會只有郝龍斌。

郝龍斌憂心，如果中國國民黨主席選舉失去自主性，路線走向和民進黨相反，卻類似的偏激路線，未來所有的人都逆風，只有少數人會得利，走向分裂的國民黨，將與社會脫節，正如當年激進的台獨路線，分化社會，這個國家不再是整體。

面對這些相挺的地方首長，郝龍斌說，這些人挺的就是團結社會的國民黨，挺的不是郝龍斌，郝龍斌只是一個符號，喚醒大家，經國先生老年的智慧，也就是為什麼如此語重心長地說，「我是中國人，我也是台灣人」。

郝龍斌強調，他深知，如果當選黨主席後，沒有成把國民黨帶向AI現代化、沒有栽培出專業及青年戰隊、沒有團結黨內外一切力量，沒有贏得2026和2028兩場大選，對不起的不只是這些好朋友們的付託，更無法面對黨員和國人乃至於自己對於國家發展的殷切期盼。

此外，郝龍斌指出，這些在第一線服務鄉親的縣市首長們都是國民黨最重要的領導群，這些首長在地方參與政治，面對直接的民意，深知這次黨主席選舉的重要性，以及黨主席需要的人格特質。

郝龍斌進一步指出，黨主席選舉不是突顯個人的戰神，是促成團隊合作打仗的「將軍」，他認為，自己的對人處事態度始終如一，過去三十多年的從政生涯可供檢驗。

郝龍斌感慨，自己雖沒有辦法聲嘶力竭地在造勢舞台上帶動群眾情緒，當煽動家，但是他懂得聆聽、下鄉、腳踩在鄉間，細心參與公共政策，和黨內各方的領導人物協商共事，謀求最大共識和團隊的發展。

想到從政的初衷，郝龍斌說明，國民黨的黨魂，亦即國民黨存在的原因，就是一群有理想的人為了國家和人民拋頭顱灑熱血，不計自身利益和毀譽，建立了今天自由民主法治的中華民國。

最後，郝龍斌表示，若成為主席後，他會扮演好4角色，第一，在野合作的「造橋者」；第二，從政同志最有力的「支持者」；第三，總統大選最公正的「造王（后）者」；以及第四，社會資源最全面的「連結者」，讓國民黨再度偉大、中華民國再度偉大。