花大錢升級商務艙「竟然被降等」！　專家教3招自保

▲一些旅客或許曾有升等商務艙，卻被強制降等的經驗。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

出國搭飛機花大錢升等頭等艙或商務艙，卻突然被強制降等，這該怎麼辦？專家表示，雖然發生機率不高，但任何人都可能遇到這種倒楣事，並且傳授3招自保、捍衛權利，或把意外機率降到最低。

《每日郵報》指出，臨時被降等主要是因為機票「超額販售」或者最後一刻更換飛機導致，但這在大型航空公司比較少見。

航空顧問公司AirAdvisor執行長拉德琴科（Anton Radchenko）2023年就遭遇2次降等經驗，他解釋，航空公司經常販售超過實際座位數的機票以增加獲利，賭的就是會有旅客臨時錯過或取消班機，但當搭機人數爆滿時，部分乘客就會被迫降等或轉搭其他班機。

▲搭飛機的座位等級或其他安排改變，影響旅遊品質與舒適度。（示意圖／VCG）

拉德琴科首先建議，遇到降等危機務必記得「記錄一切」，不論是新座位照片、登機證及所有溝通紀錄，積極留存任何可用資訊，捍衛消費者應有的權利，因為部分航空公司可能推託、拒絕賠償，或者因為機票價格浮動，改用「當時票價」而非「訂購時票價」計算，以支付較低賠償金。

其次，航空公司的處理窗口可能有期限，若有爭議最好盡快提交申請，而班機起飛「前後72小時」正是航空公司做出航班決策的黃金時段，包括取消航班、退費、改期等，最好動作要快。

最後，若想避免被降等，可以提早訂票、儘速辦理報到手續，甚至長期經營對某航空公司的忠誠度，因為常客被降等的可能性相對較低。