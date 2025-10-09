高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

▲高鐵統計車廂內逾7成噪音來自手機通話和看影片。（示意圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵9月22日實施「寧靜車廂」，主要針對旅客使用手機等3C，對嬰幼童採安撫。不過近來有家長帶嬰幼童搭高鐵頻被舉牌或口頭提醒安靜，甚至遭乘客斥責。高鐵公司表示，該措施實施迄今已進行逾1.3萬次勸導，其中超過7成都是講手機、看影片，幼孩童僅零星個案，呼籲社會包容和支持孩童成長。

高鐵「寧靜車廂」風波延燒，有家長帶嬰幼童搭乘高鐵，不但頻被舉牌提醒安靜外，有孩童哭了還被其他旅客斥責「吵死了，寧靜車廂啦」，不過根據高鐵統計和分析，高鐵車廂內最吵的不是孩童，而是使用手機和3C用品。

台灣高鐵表示，根據統計自9月22日到10月8日推動車廂寧靜以來列車勸導案例，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，進一步分析，其中，近半數49%為在車廂內講電話，其次為追劇、聽音樂未戴耳機，超過二成，占了24%；其他多為大聲交談影響他人有27%，幼童和孩童相關僅為極零星個案。

高鐵公司表示，顯見絕大多數車廂噪音來源，均可透過旅客自發性的公德心及自律，即可有效達成車廂寧靜，減少其他旅客的困擾。

台灣高鐵公司重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

針對近期親子同行旅客之意見，台灣高鐵指出，將持續傾聽與理解，以優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要之關懷與協助。台灣高鐵認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。

台灣高鐵公司表示，誠摯感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車文化。