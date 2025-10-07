　
台鐵五權站務員遭推落軌　工會籲：配置保全、密錄器

▲台中五權車站站務員遭推落軌道。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲台中五權車站站務員遭推落軌道。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

記者周湘芸／台北報導

台鐵五權車站昨天下午驚傳站務員遭推落軌道事件，一名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推下軌道。台鐵產業工會今呼籲，台鐵公司應主動針對各站安全人力進行配置，包括增設保全、密錄器等。

昨天下午一名陳姓男子與站務員在五權車站第一月台發生口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，但陳男突然大力推撞，導致站務員重摔軌道，站務員頂著腳傷趕緊爬上115公分高的月台，下一秒即有列車從隔壁軌道進站，相當驚險。 

台鐵產業工會秘書長朱智宇今指出，台中五權站為簡易站，平常只會派遣一名站務員在站內售票及協助旅客愛心服務，安全風險也相對高。過去工會不斷呼籲要針對員工安全進行有效防護，包括增聘保全、配置密錄器等，截至目前仍無進度，公司僅發公文要求各區處回應，實際上各區處也未著手調查各站需求，公司應該主動針對各站安全人力進行配置。

朱智宇也說，從此次事件可見，無論是列車長還是站務員都是在第一線制止旅客違規行為者，如何確保員工在執行公司政策下能保障安全，公司應該主動針對保全、密錄器需求進行回應，不要等到有人命傷亡才來執行。

10/06 全台詐欺最新數據

台鐵五權車站今（6）日下午驚傳暴力事件！一名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟惱羞成怒，當場出手將站務員猛推下軌道，驚悚瞬間全被監視器拍下。當時距離下一班列車進站僅6秒，站務員命懸一線，所幸即時自行爬上月台，逃過死劫。

