美參議院通過AI晶片法案！要求輝達、超微優先供貨美企

▲美國參議院通過AI晶片法案，要求輝達、超微優先供應給美國企業。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國聯邦參議院9日通過一項跨黨派法案，要求先進人工智慧（AI）晶片製造商輝達（Nvidia）與超微（AMD），在供貨時須確保美國企業優先於中國取得產品。該措施被視為美方強化產業競爭力、抑制對中出口的重要一步，但也引發業界憂慮，最終條文仍待參眾兩院協商確定。

根據《彭博》報導，這項條款被納入規模逾9,000億美元的2026年度國防授權法案（NOAA）中，並以77票對20票輕鬆過關。共和黨參議員班克斯（Jim Banks）表示，法案旨在強化美國尖端科技實力，防止AI晶片外流至中國及其他潛在對手國。共同提案人、民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）也指出，立法可確保美國中小企業與新創公司不必在中國科技巨頭之後排隊等候晶片。

報導指出，眾議院早於9月通過的國防法版本中，並未納入相關出口限制，因此兩院仍需協商折衷版本，該條款能否成法仍有變數。此舉也是在川普政府今夏與輝達、超微達成放寬對中管制協議後的延續。反對者預料將持續施壓國會撤回該案。

美國科技業領袖與多個產業團體對此表達不滿，認為該法案將限制市場競爭並削弱創新力。輝達上月聲明指出，美國仍是其最大市場，該措施雖出於善意，但卻「試圖解決一個不存在的問題」。

AI政策非營利組織「美國負責任創新」（Americans for Responsible Innovation）總裁卡森（Brad Carson）則持相反立場，認為這是「美國經濟競爭力與國家安全的重大勝利」。未來法案能否順利納入最終版本，仍將成為美中科技角力的關鍵觀察指標。