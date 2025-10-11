　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝達捲入美中貿易戰「兩難夾擊」！　CNN：川普下重手恐反噬

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳與美國總統川普在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲ 川普與黃仁勳4月出席「美國製造，投資美國」活動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球AI晶片龍頭輝達（Nvidia）意外成為美中貿易戰焦點，公司市值逼近5兆美元，卻因其領先技術捲入兩強角力，被川普當成談判工具。CNN指出，隨著川普政府重啟對中強硬路線，輝達不僅面臨出口限制，更被質疑間接協助中國突破技術封鎖，使得這家科技巨擘陷入政治風暴。

這場風暴始於川普4月祭出全面關稅，因稀土管制而升級，又因輝達與中國的關係進一步加劇。D.A. Davidson科技研究主管盧里亞（Gil Luria）分析，輝達約有25%的圖形處理器銷售依賴中國市場，但美方限制已使該公司處境愈發尷尬，「輝達被夾在兩個非常重要的議題中間：美中貿易爭端，更重要的是AI已成為國安問題。」

CNN介紹，現年62歲的輝達執行長黃仁勳出生於台灣，9歲時被父母送往華盛頓州塔科馬市，畢業於奧勒岡州立大學及史丹佛大學，1993年共同創立輝達，因在AI競賽中取得成功，在台灣宛如巨星，如今身價高達1670億美元。

報導指出，輝達在AI晶片競賽中扮演要角，為包括OpenAI等科技巨頭的大型資料中心提供關鍵晶片。紐約大學史登商學院教授桑達拉詹（Arun Sundararajan）說明，輝達實際上為所有AI開發者提供基礎架構，導致需求激增。

然而，美國政府近年一直試圖限制中國取得美國技術，以減緩北京發展AI，進而使美國取得領先地位，川普4月進一步頒布禁令，限制中國取得包括輝達H20在內的晶片。

盧里亞指出，此舉激怒中國，最終導致北京下令中企停止採購輝達晶片。但白宮最近改變立場，商務部長盧特尼克7月表示，「應該讓中國開發者對美國技術堆疊上癮。」川普隨後於8月批准輝達與超微（AMD）恢復對中銷售，條件是將15%收入上繳美國政府。

但北京立場並未因此軟化，反而加強美國晶片進口限制。川普10日更宣布，為因應中國稀土出口管制，11月1日起將對中國商品額外課徵100%關稅，貿易戰持續升溫。

此外，輝達還面臨協助中國繞過出口管制的質疑。據《紐約時報》報導，美國商務部正調查輝達的新加坡客戶Megaspeed是否協助中國規避技術限制。輝達發言人對此回應，已進行內部調查並多次實地查訪，強調「未發現任何產品被轉移的證據」。

外界普遍認為，輝達H20晶片催生了震撼矽谷的中國先進AI模型「DeepSeek」，顯示北京在AI領域進展超出預期。桑達拉詹警告，持續收緊限制可能產生反效果，「更大的問題是，如果我們更嚴格限制全球使用輝達產品，這是否會適得其反？因為這會迫使其他國家加速自主創新步調。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孟子義李昀銳爆「連續過夜4天熱戀中」！　官方火速發聲
男墜12樓亡留字條「帳戶被凍結」　女兒悲：盼加強宣導
快訊／外木山海興游泳池意外！　13歲少年插管搶命中
啦啦隊女神「遮整臉」低調救災！　PO照才被認出
快訊／貢寮3女潛水失蹤！　緊急搜索中
于朦朧第2？男星直播「比6吃紅色蛋糕」　網急報警
16歲少女落海失聯！　海陸空搜救中
張俊雄告別式！賴清德現身頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！　發布二級旅遊警示

矽谷AI狂潮誰買單？　OpenAI執行長認了：確實有點泡沫化

輝達捲入美中貿易戰「兩難夾擊」！　CNN：川普下重手恐反噬

450無人機+30飛彈狂轟！俄軍夜襲烏克蘭　9州大停電30傷亡

美中貿易戰又來了！　CNN點出有跡象：時間早晚的問題

普丁替川普抱不平！　酸諾貝爾把和平獎「頒給沒貢獻的人」

1天開除4000多人！美政府關門趁機大裁員　川普嗆「針對民主黨」

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！　發布二級旅遊警示

矽谷AI狂潮誰買單？　OpenAI執行長認了：確實有點泡沫化

輝達捲入美中貿易戰「兩難夾擊」！　CNN：川普下重手恐反噬

450無人機+30飛彈狂轟！俄軍夜襲烏克蘭　9州大停電30傷亡

美中貿易戰又來了！　CNN點出有跡象：時間早晚的問題

普丁替川普抱不平！　酸諾貝爾把和平獎「頒給沒貢獻的人」

1天開除4000多人！美政府關門趁機大裁員　川普嗆「針對民主黨」

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

「情色教主」半夜突PO報案單！暴瘦30kg…控前男友3罪狀：騙我1年

台南人從小吃到大的日常滋味　豬油乾拌麵堅持手工在地飄香一甲子

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼了！網勸分手

北京故宮建院100週年！明清住24代皇帝…從皇家禁苑到世界博物館

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

北投「有河書店」年底結束營業　即日起出清書籍、尋求頂讓

勸他別抽菸！男騎士被皮卡尾隨狂追　衝上人行道慘摔全身傷

韓團F-iV蜜嗓主唱癌逝！「離世4天後才曝光」享年45歲　隊友證實噩耗

孟子義李昀銳爆「連續4天過夜熱戀中」！住同大樓私會　官方火速發聲

台中黃野馬飛起來！失控撞2機車空翻重壓自小客　超慘畫面曝

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

國際熱門新聞

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

川普又改口　稱「川習會沒取消」

德女市長遭刺大逆轉！竟是17歲養女虐殺

快訊／德雷克海峽「規模7.8強震」

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

和平獎得主獻獎給川普　白宮：和平總統

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位

針對民主黨　政府關門1天裁員4000多人

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」

更多熱門

相關新聞

台新新光金：面對面溝通留下輝達　吳東亮3困境腹背受敵

台新新光金：面對面溝通留下輝達　吳東亮3困境腹背受敵

輝達（NVIDIA）北士科T17、T18設立總部計畫卡關，成為全台灣關注焦點。台新新光金控總經理林維俊則公開呼籲各方冷靜並進行直接面對面溝通，齊心協力把輝達留下來。面對輝達北士科爭議，這對甫上任的台新新光金控董事長吳東亮來說，可說是腹背受敵。

開出140億解約金？新壽董事長回應了

開出140億解約金？新壽董事長回應了

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

美參議院通過AI晶片法案　要求優先供貨美企

美參議院通過AI晶片法案　要求優先供貨美企

金融時報：北京鎖定「輝達晶片」嚴查

金融時報：北京鎖定「輝達晶片」嚴查

關鍵字：

AI輝達美中貿易晶片技術

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

楊宗緯貴人！　中山區角頭「空董」病逝

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面