輝達捲入美中貿易戰「兩難夾擊」！　CNN：川普下重手恐反噬

▲ 川普與黃仁勳4月出席「美國製造，投資美國」活動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球AI晶片龍頭輝達（Nvidia）意外成為美中貿易戰焦點，公司市值逼近5兆美元，卻因其領先技術捲入兩強角力，被川普當成談判工具。CNN指出，隨著川普政府重啟對中強硬路線，輝達不僅面臨出口限制，更被質疑間接協助中國突破技術封鎖，使得這家科技巨擘陷入政治風暴。

這場風暴始於川普4月祭出全面關稅，因稀土管制而升級，又因輝達與中國的關係進一步加劇。D.A. Davidson科技研究主管盧里亞（Gil Luria）分析，輝達約有25%的圖形處理器銷售依賴中國市場，但美方限制已使該公司處境愈發尷尬，「輝達被夾在兩個非常重要的議題中間：美中貿易爭端，更重要的是AI已成為國安問題。」

CNN介紹，現年62歲的輝達執行長黃仁勳出生於台灣，9歲時被父母送往華盛頓州塔科馬市，畢業於奧勒岡州立大學及史丹佛大學，1993年共同創立輝達，因在AI競賽中取得成功，在台灣宛如巨星，如今身價高達1670億美元。

報導指出，輝達在AI晶片競賽中扮演要角，為包括OpenAI等科技巨頭的大型資料中心提供關鍵晶片。紐約大學史登商學院教授桑達拉詹（Arun Sundararajan）說明，輝達實際上為所有AI開發者提供基礎架構，導致需求激增。

然而，美國政府近年一直試圖限制中國取得美國技術，以減緩北京發展AI，進而使美國取得領先地位，川普4月進一步頒布禁令，限制中國取得包括輝達H20在內的晶片。

盧里亞指出，此舉激怒中國，最終導致北京下令中企停止採購輝達晶片。但白宮最近改變立場，商務部長盧特尼克7月表示，「應該讓中國開發者對美國技術堆疊上癮。」川普隨後於8月批准輝達與超微（AMD）恢復對中銷售，條件是將15%收入上繳美國政府。

但北京立場並未因此軟化，反而加強美國晶片進口限制。川普10日更宣布，為因應中國稀土出口管制，11月1日起將對中國商品額外課徵100%關稅，貿易戰持續升溫。

此外，輝達還面臨協助中國繞過出口管制的質疑。據《紐約時報》報導，美國商務部正調查輝達的新加坡客戶Megaspeed是否協助中國規避技術限制。輝達發言人對此回應，已進行內部調查並多次實地查訪，強調「未發現任何產品被轉移的證據」。

外界普遍認為，輝達H20晶片催生了震撼矽谷的中國先進AI模型「DeepSeek」，顯示北京在AI領域進展超出預期。桑達拉詹警告，持續收緊限制可能產生反效果，「更大的問題是，如果我們更嚴格限制全球使用輝達產品，這是否會適得其反？因為這會迫使其他國家加速自主創新步調。」