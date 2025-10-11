北京故宮建院100週年！明清住24代皇帝…從皇家禁苑到世界博物館

記者廖翊慈／綜合報導

中國著名地標北京故宮10日迎來建院100週年，這座曾經的皇家禁宮，明清兩代一共有24代皇帝在此生活，如今已成為舉世聞名的文化地標。百年間，紅牆金瓦見證了歷史更迭，從帝王之居走向全民共享，成為文化的重要象徵。

綜合陸媒報導，北京紫禁城於明朝永樂十八年（1420年）建成，明、清兩代共有24位皇帝在此生活、執政，統治中國近500年。1924年，馮玉祥發動「北京政變」，末代皇帝溥儀被迫出宮。

1925年10月10日，故宮博物院在乾清宮前舉行開院典禮，首次對外開放。清室善後委員會通電宣告成立，紫禁城由此從皇家宮殿轉型為全民共享的文化殿堂，首日參觀人數破萬，甚至出現「人群如潮水般湧向故宮」的盛況。

1931年「九一八事變」後，為保護文物安全，故宮博物院啟動歷史上規模最大的文物南遷行動。為保護國寶，故宮人攜1.3萬箱文物南遷，輾轉萬裡，歷時十餘年，創造了「戰時文物零損毀」的奇蹟。

1945年10月10日，抗戰勝利後，太和殿廣場舉行華北區日本侵略軍投降典禮，20萬名民眾親眼見證歷史時刻。

1949年後，政府接管故宮，開啟古建修繕與文物研究體系化。 1961年列為全國首批重點文保單位，1987年入選《世界遺產名錄》。 2013年啟動「平安故宮」工程，開放面積從30%增加到85%以上。

歷經百年，故宮也提出「平安故宮、學術故宮、數位故宮、活力故宮」策略，推動文物數位化（超100萬件）、北院區建設（2026年開放）、乾隆花園修繕開放等，並結合AI技術，展開文物「復活」計畫，用AIGC技術使北宋孩兒枕娃娃奔跑、東漢陶犬擺尾；還有全景漫遊、AI客製化場景（如中秋雅集），打破實體邊界。