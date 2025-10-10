　
國旗屋升旗典禮！藍營4主席候選人現身　張善政籲團結創未來

▲桃園國旗屋今天上午舉行升旗典禮，市長張善政也出席到場。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區國旗屋今（10）日上午也舉辦升旗典禮，市長張善政出席時特別感謝國旗屋主辦人張老旺30年來以實際行動展現對國家的熱愛，張老旺曾為國家上戰場、保家衛國，是全體國人敬佩的國軍英雄，也期盼國人團結齊心努力，共同為國家與城市永續發展奮鬥努力；此外，包括鄭麗文、羅智強、郝龍斌與張亞中等參選國民黨主席四位候選人也到場爭取支持。

▲桃園國旗屋今天上午舉行升旗典禮，市長張善政等人向冉冉上升的國旗敬致意。（圖／市府新聞處提供）

張善政表示，張老旺先生的母親曾向張老旺說：「打仗的時候找國旗，國旗在哪裡，下面就有你的家人」。這句話象徵國旗所凝聚的信念與團結精神。國家的長遠發展需要中央與地方團結合作，社會各界更應放下分歧、同心協力，無論身處哪個崗位，都要為桃園、為中華民國持續打拚。今天大家齊聚國旗之下，正是團結與信念最生動的展現，充分體現國慶日全民一心的精神意涵。

▲桃園國旗屋升旗主辦人張老旺感謝各界對升旗活動的支持，希望國旗能持續飄揚。（圖／市府新聞處提供）

國旗屋升旗主辦人張老旺說，每個人不論出國、工作或生活，仰賴的都是國旗所代表的國家，感謝各界多年來對升旗活動的支持，讓國旗持續飄揚，象徵全民的團結與對國家的熱愛。

第5次參加國旗屋升旗典禮的張亞中提到，張老旺先生堪稱中國人表率，要捍衛中華民國、國旗、國民黨的黨魂，國民黨的黨魂也是國父孫中山的思想，希望大家能一同守住中華民國，希望國民黨要有「有黨魂」的戰鬥力；羅智強認為，他在立法院看到民進黨囂張跋扈，在立法院對抗賴清德的荒唐霸道，民進黨說沒有光復節，如果沒有，賴清德應到日本去當總督。國民黨要強、要猛、要勇敢、要找回光榮感，希望大家支持他當選黨主席。

▲桃園國旗屋升旗典禮吸引大批藍營支持者到場，聽取四位爭取黨主席候選人發表意見。（圖／市府新聞處提供）

前國民黨副主席與前台北市長郝龍斌則推崇張老旺是國軍英雄，在場許多人也曾為了國家國旗流血流汗，他擔任過國軍的排長，服役地點就在桃園，今天看見這麼多人在現場參加升旗典禮，大家一定要捍衛中國國民黨的核心理念反對台獨，只有反台獨中華民國才能長治久安。

雲南滇緬部隊異域孤軍子弟的鄭麗文強調，國民黨在台灣執政創造民主均富的社會，創造自由民主開放的法治體制，希望在雙十節的今天，大家與她並肩同行，讓國民黨再度發揮定海神針的效用，她願意發揮帶領中華民國走出困境再造繁榮的新世紀，也希望自己的參選象徵國民黨能脫胎換骨重新出發，變成為亞洲和平的開創者，讓國民黨再創造台灣經濟第二次奇蹟。

相關新聞

桃市國慶升旗黑貓中隊老兵唱國歌

桃市國慶升旗黑貓中隊老兵唱國歌

桃園市國慶升旗典首度移師至桃園風禾親子公園，現場亮點的「黑貓出任務」，70隻黑貓現身，還邀請前黑貓中隊教官蔡盛雄帶領與現場數千市民一同唱國歌。市長張善政表示，桃園是座充滿生氣與活力的城市，值此國慶時刻，期盼全民放下爭議攜手團結，祝福中華民國生日快樂、國運昌隆。

桃園市府啟動關懷機制　慰問救災英雄家屬

桃園市府啟動關懷機制　慰問救災英雄家屬

張善政力挺郝龍斌！　「帶領國民黨2028重返執政的黨主席人選」

張善政力挺郝龍斌！　「帶領國民黨2028重返執政的黨主席人選」

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

