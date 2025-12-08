　
    • 　
>
花蓮近海5.7地震　氣象署：3天內恐有規模5餘震

▲▼花蓮地震。（圖／中央氣象署）

▲花蓮近海8日發生規模5.7地震，專家指出「未來3天內要注意規模5至5.5餘震發生」。（圖／中央氣象署）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮近海8日晚間7點24分發生規模5.7地震，深度24.5公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。中央氣象署8日晚間表示，當地本來就是好發地震的區域，本次地震算是一次能量釋放，但要能量釋放可能不會一次就結束，未來3天內要注意規模5至5.5餘震發生。

中央氣象署針對8日晚間發生的5.7地震召開說明記者會，地震測報中心主任吳健富表示，這次地震是由菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓產生，板塊擠壓後在花蓮地區往下隱沒，因此當地的地震也相當頻繁。

▲▼花蓮近海地震！專家分析：小心規模5以上餘震。（圖／中央氣象署）

▲▼花蓮近海地震！專家分析：小心規模5以上餘震。（圖／中央氣象署）

▲1990年至今，當地發生規模5.5以上地震已有23起。（圖／中央氣象署）

吳健富說，從1990年至今的統計資料來看，當地發生規模5.5以上地震有23起，大多是0至50公里的極淺層或淺層地震為主，其中最大的就是2024年4月3日發生的規模7.1強震，最近一次則是2024年9月2日發生的規模5.6地震。

吳健富指出，從近十年的統計資料分析，台灣地區一年規模6至7地震平均會發生4起、規模5至6平均會發生30起，今年一月至今規模6以上地震已發生4起，規模5至6已發生39起，這次地震則是第40起。

吳健富表示，這個地區本來就是好發地震的區域，本次地震也剛好是一次能量釋放，不過要注意能量釋放不會一次就釋放完，未來3天內可能會有規模5至5.5餘震發生，呼籲民眾要做好防震準備。

每日新聞精選

12/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮近海5.7地震　氣象署：3天內恐有規模5餘震

關鍵字：

地震

