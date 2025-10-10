　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃市國慶升旗黑貓中隊老兵唱國歌　張善政：攜手團結護台灣

▲桃園市國慶升旗典禮今天上午移師桃園區風禾公園親子公園。（圖／翻攝自市長張善政臉書）

▲桃園市國慶升旗典禮今天上午移師桃園區風禾公園親子公園。（圖／翻攝自市長張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市國慶升旗典首度移師至桃園風禾親子公園，現場亮點的「黑貓出任務」，70隻黑貓現身，還邀請前黑貓中隊教官蔡盛雄帶領與現場數千市民一同唱國歌。市長張善政表示，桃園是座充滿生氣與活力的城市，值此國慶時刻，期盼全民放下爭議攜手團結，祝福中華民國生日快樂、國運昌隆。

▲桃園市國慶升旗典禮上，市府邀請前黑貓中隊教官蔡勝雄領唱國歌，市長張善政還向老兵敬禮致謝。（圖／翻攝自市長張善政臉書）

▲桃園市國慶升旗典禮上，市府邀請前黑貓中隊教官蔡勝雄領唱國歌，市長張善政還向老兵敬禮致謝。（圖／翻攝自市長張善政臉書）

桃園市今年以「國慶齊聚‧桃園永續」為主題，首度將升旗典禮移師風禾親子公園舉辦，今年國慶升旗活動亮點是「黑貓出任務」，市府特別邀請前空軍黑貓中隊飛行員蔡盛雄教官、棒球好手李宗賢、屢獲國際獎項的中壢區元生國小少棒隊及在世界警消運動會摘金奪銀的消防同仁，共同領唱國歌，展現桃園在歷史傳承、體育發展、教育希望與公共安全等領域的多元成就。

▲桃園市國慶升旗典禮上，市長張善政伉儷與大批市民扶老攜幼參與。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市國慶升旗典禮上，市長張善政伉儷與大批市民扶老攜幼參與。（圖／市府新聞處提供）

張善政致詞時指出，回顧中華民國奮鬥114年的歷程，儘管國際局勢動盪，台灣仍憑藉產業與各項成就仍贏得國際尊重，值得國人驕傲。但當前國內政局分歧，中央與地方在部分議題上缺乏合作，恐影響國家競爭力，呼籲各黨派拋下歧見，大家攜手團結為中華民國加油打拚。

▲桃園市國慶升旗典禮上，黑貓中隊入列成為一大亮點（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市國慶升旗典禮上，黑貓中隊入列成為一大亮點（圖／市府新聞處提供）

此外，現場湧入數千市民扶老攜幼參加升旗典禮，現場70隻黑貓中隊更是一大亮點，也成為市民朋友打卡熱點，加上陽光普照，讓老中青三代都攜手參與，共同見證國家的生日。

▲桃園市國慶升旗典禮上，大批市民扶老攜幼參與，共同祝福中華民國生日快樂。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市國慶升旗典禮上，大批市民扶老攜幼參與，共同祝福中華民國生日快樂。（圖／市府新聞處提供）

市府民政局指出，桃園市包括桃園、中壢、平鎮、八德、楊梅、大溪到復興區等主要幹道與公園，都插滿國旗，總數逾6,000面；去年爆紅的「國旗小綠人」也重回街頭。不僅如此，國慶月期間，桃園更推出一系列活動：包括國旗花布，溪海休閒農業區以千坪草花拼出壯觀的「國旗花布」；眷村文化節，馬祖新村、太武新村、憲光二村與龜山眷村故事館推出國慶主題活動；慈湖水舞光雕秀，以科技光影演繹國慶夜色，國慶夜還有民歌金曲演唱等，歡迎大家國慶假期來桃園走走，在微風與陽光下，感受屬於我們的驕傲與感動。

 【更多新聞】

半夜衝突彈簧刀「刺穿腎肝」險奪命　認錯賠償輕判1年5月

桃園醉漢騎車上班撞公車「茫到說不出話」　酒測值破表下場曝

桃園男開車撞美髮店尋仇「只敢用車屁股」　網友狂酸：氣勢超弱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／諾貝爾和平獎出爐！
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打經國牌！郝龍斌：我是中國人也是台灣人　堅定維護中華民國主權

賴清德稱台灣經濟成長超越中國　國民黨：120萬人月薪低於3萬元

洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

遭陸國安部控煽動網友情緒對立　軍情局反擊：污衊國軍掩蓋施政失當

賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　對美採購首套NASAMS系統今年交付

郝龍斌指境外網軍介入黨魁選舉　財經網美：沒有1億元根本玩不來

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

桃市國慶升旗黑貓中隊老兵唱國歌　張善政：攜手團結護台灣

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

學者解析賴清德國慶演說！從防衛語言轉向戰略敘事　展現務實包容新格局

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

打經國牌！郝龍斌：我是中國人也是台灣人　堅定維護中華民國主權

賴清德稱台灣經濟成長超越中國　國民黨：120萬人月薪低於3萬元

洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

遭陸國安部控煽動網友情緒對立　軍情局反擊：污衊國軍掩蓋施政失當

賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　對美採購首套NASAMS系統今年交付

郝龍斌指境外網軍介入黨魁選舉　財經網美：沒有1億元根本玩不來

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

桃市國慶升旗黑貓中隊老兵唱國歌　張善政：攜手團結護台灣

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

學者解析賴清德國慶演說！從防衛語言轉向戰略敘事　展現務實包容新格局

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉女政治家獲殊榮

快訊／八里台北港外重大車禍！汽機車高速碰撞　男子受困命危

求低總！高雄新案面積10年少8坪　1類產品增生

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

能幫上忙鬆了一口氣　朗希化身道奇救世主：終於能投自己的球

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

【太誠實了吧】湘荷妹妹大方分享餅乾...原來是怕吃不完XD

政治熱門新聞

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

新壽喊話中央　李四川突破1盲點：不理解

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

韓國瑜國慶致詞提光電破壞、大峽谷　綠批貽笑國際：不實指控有失格局

快訊／韓國瑜開金嗓唱《國恩家慶》 向鏟子超人、中南部救災朋友致意

更多熱門

相關新聞

桃園市府啟動關懷機制　慰問救災英雄家屬

桃園市府啟動關懷機制　慰問救災英雄家屬

桃園市長張善政今（9）日下午在市政會議上，特別向在花蓮救災過程中不幸身亡的「挖土機超人」林鴻森表達深切哀悼與崇高敬意。張善政表示，林鴻森先生以自己的小山貓機具，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，自發前往災區協助災後清理工作，在惡劣環境中不慎遭異物刺傷感染，病情急速惡化後不幸辭世，令人惋惜。市府除已由社會局先行發放10萬元慰問金外，也責成相關局處即刻啟動關懷機制，給予家屬必要協助與支持，陪伴他們度過難關。

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

張善政力挺郝龍斌！　「帶領國民黨2028重返執政的黨主席人選」

張善政力挺郝龍斌！　「帶領國民黨2028重返執政的黨主席人選」

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

關鍵字：

桃市升旗典禮黑貓中隊老教官領唱張善政

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面