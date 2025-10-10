桃市國慶升旗黑貓中隊老兵唱國歌　張善政：攜手團結護台灣

▲桃園市國慶升旗典禮今天上午移師桃園區風禾公園親子公園。（圖／翻攝自市長張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市國慶升旗典首度移師至桃園風禾親子公園，現場亮點的「黑貓出任務」，70隻黑貓現身，還邀請前黑貓中隊教官蔡盛雄帶領與現場數千市民一同唱國歌。市長張善政表示，桃園是座充滿生氣與活力的城市，值此國慶時刻，期盼全民放下爭議攜手團結，祝福中華民國生日快樂、國運昌隆。

▲桃園市國慶升旗典禮上，市府邀請前黑貓中隊教官蔡勝雄領唱國歌，市長張善政還向老兵敬禮致謝。（圖／翻攝自市長張善政臉書）

桃園市今年以「國慶齊聚‧桃園永續」為主題，首度將升旗典禮移師風禾親子公園舉辦，今年國慶升旗活動亮點是「黑貓出任務」，市府特別邀請前空軍黑貓中隊飛行員蔡盛雄教官、棒球好手李宗賢、屢獲國際獎項的中壢區元生國小少棒隊及在世界警消運動會摘金奪銀的消防同仁，共同領唱國歌，展現桃園在歷史傳承、體育發展、教育希望與公共安全等領域的多元成就。

▲桃園市國慶升旗典禮上，市長張善政伉儷與大批市民扶老攜幼參與。（圖／市府新聞處提供）

張善政致詞時指出，回顧中華民國奮鬥114年的歷程，儘管國際局勢動盪，台灣仍憑藉產業與各項成就仍贏得國際尊重，值得國人驕傲。但當前國內政局分歧，中央與地方在部分議題上缺乏合作，恐影響國家競爭力，呼籲各黨派拋下歧見，大家攜手團結為中華民國加油打拚。

▲桃園市國慶升旗典禮上，黑貓中隊入列成為一大亮點（圖／市府新聞處提供）

此外，現場湧入數千市民扶老攜幼參加升旗典禮，現場70隻黑貓中隊更是一大亮點，也成為市民朋友打卡熱點，加上陽光普照，讓老中青三代都攜手參與，共同見證國家的生日。

▲桃園市國慶升旗典禮上，大批市民扶老攜幼參與，共同祝福中華民國生日快樂。（圖／市府新聞處提供）

市府民政局指出，桃園市包括桃園、中壢、平鎮、八德、楊梅、大溪到復興區等主要幹道與公園，都插滿國旗，總數逾6,000面；去年爆紅的「國旗小綠人」也重回街頭。不僅如此，國慶月期間，桃園更推出一系列活動：包括國旗花布，溪海休閒農業區以千坪草花拼出壯觀的「國旗花布」；眷村文化節，馬祖新村、太武新村、憲光二村與龜山眷村故事館推出國慶主題活動；慈湖水舞光雕秀，以科技光影演繹國慶夜色，國慶夜還有民歌金曲演唱等，歡迎大家國慶假期來桃園走走，在微風與陽光下，感受屬於我們的驕傲與感動。