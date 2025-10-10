　
社會 社會焦點 保障人權

半夜衝突彈簧刀「刺穿腎肝」險奪命　認錯賠償輕判1年5月

▲桃園市吳姓男子於2023年10月間與友人在桃園區大同路上與洪姓男子等人起衝突，吳男竟持彈簧刀猛刺洪腹部與背部，當場血流如注，送醫急救才救回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子於2023年10月間與友人在桃園區大同路上與洪姓男子等人起衝突，吳男暴怒下竟持彈簧刀朝洪男腹部與背部等處猛刺多刀，導致肝腎等處被刺穿，當場血流如注，有人急忙送醫急救才救回一命；桃園地院審理時，吳男坦承認錯並完成和解賠償，也獲得被害人原諒，桃園地院審結依使人受重傷、殺人未遂罪判處有期徒刑1年5月，還可上訴。

檢警調查，32歲的吳姓男子與曾姓等友人於2023年10月12日凌晨4時許，在桃園區大同路與洪姓男子等人因故起爭執，吳男盛怒之下竟持預藏彈簧刀朝洪男腹部與背部猛刺多刀，造成洪男肝臟與右腎被穿刺等傷害，當場血流如注，洪男友人見狀立即協助送往林口長庚醫院急救，經手術後才救回一命，經桃園警方循線查獲吳男等人到案；桃園地檢署調查後依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告吳男坦承傷害但否認有重傷害之故意，法官認為被害人腹部及背部均為人體重要部位，若持利器予以猛刺予以傷害，將造成他人肝臟、腎臟與血管受傷及可能造成大量出血之重傷害等一般常識，吳不可能不知道，堪認被告具有重傷害之不確定故意。

法官認為，被告犯後坦認有傷害犯行，已盡力彌補被害人，並與被害人和解並賠償完畢，被害人當庭表示願意原諒被告，法官依刑法第59條酌減輕其刑；法官審酌，被告缺乏尊重他人生命、身體之觀念，被害人因及時送醫與手術治療才未造成重嚴重傷害之結果，被告僅坦承普通傷害之犯後態度，衡量被告犯後已與被害人達成和解並取得其原諒，審結依使人受重傷，殺人未遂，判處有期徒刑1年5月，本案仍可上訴。

10/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

