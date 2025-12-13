　
    • 　
>
地方 地方焦點

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

▲年節腳步接近，不少民眾提前安排家族聚餐，飯店餐廳近日訂位率明顯提升。（圖／台中福華大飯店提供）

▲台中福華大飯店12月起以「30回甘」為靈感啟動回饋方案，從餐飲、住房、APP會員禮遇到1212線上商城狂歡檔，推出多層級優惠。（圖／台中福華大飯店提供）

記者游瓊華／雲林報導

隨著年底消費旺季與年節腳步接近，餐飲聚會、送禮與國旅需求逐漸升溫。飯店業者觀察，今年整體消費動能相較前兩年明顯回溫，企業尾牙、家族圍爐與朋友聚餐提前啟動。台中福華大飯店迎來開幕30週年，近期館內餐飲與住房詢問度同步升高，民眾多趁年末安排聚會行程，也提早為農曆年前的送禮需求做準備。

台中福華大飯店12月起以「30回甘」為靈感啟動回饋方案，從餐飲、住房、APP會員禮遇到1212線上商城狂歡檔，推出多層級優惠，包括餐飲滿3,000送3,000、住房買一送一、Line集點換禮與線上商城1212限時優惠，APP會員再享多重禮遇等，成為年底最具吸引力的旅宿促銷檔期，預計將掀起一波消費熱潮。

館方指出，年末消費型態以「多人共享」與「一次到位」為主，聚餐需求集中於中大型桌菜與經典料理，部分消費者則關注搭配回饋或抵用的方案，作為聚會或重複消費的考量。近期餐飲消費除內用聚餐外，亦可見不少民眾選擇外帶餐點或禮盒，因應年節走親訪友需求。

在餐飲方面，館內多間餐廳近期推出期間限定料理與回饋機制，吸引家庭與企業客層上門用餐。部分用餐消費可搭配後續抵用或抽獎回饋，成為年末聚餐選擇之一。一樓豪吧甜點與烘焙品項，則以小份量、適合分享或送禮的商品受到青睞，假日人潮明顯增加。單筆消費滿3,000 送3,000 電子抵用券，單筆滿30,000 即可參加「豪禮任你抽」。

住房市場同樣受惠於年底旅遊與聚會需求，不少民眾選擇安排短天數城市旅行，或作為返鄉前後的住宿中繼點。館方表示，近期住房詢問以雙人與家庭房型為主，部分專案提供續住或回住優惠，吸引旅客延長停留時間，也帶動館內餐飲與消費動線。此外1995年出生者平日來店消費即贈豪華套房抽獎券乙張。

此外，年節送禮需求提前浮現，常溫與冷凍禮盒詢問度提升，涵蓋即食料理、補品與生活用品等品項。配合線上通路檔期，部分商品提供組合或加購優惠，讓消費者能在一次購物中完成年節備品準備。

業者分析，今年消費者整體出手仍偏理性，但在節慶與家庭需求帶動下，對於具備回饋或附加價值的消費方案接受度提高。隨著跨年、尾牙與農曆年前聚會接連登場，預期年底至春節前，餐飲與旅宿市場仍將維持穩定熱度。

12/11 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

