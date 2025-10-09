桃園雙十國旗花海、黑貓升旗成打卡熱點　新人拍婚紗搶先入鏡

▲桃園市風禾公園明天將舉桃園國慶升旗典禮，70隻黑貓中隊現身成為民眾熱門打卡景點。（圖／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

迎接光輝十月國慶月，桃園市今年國慶升旗典禮於明（10）日上午8時在桃園區風禾公園登場，市府以「國慶齊聚．桃園永續」為主題，結合「黑貓出任務」亮點活動，昨天70隻黑貓中隊現身升旗隊伍，立馬成為民眾打卡熱點，連拍攝婚紗新人也搶先入鏡，讓黑貓意外成為最萌幸福見證。

▲桃園市風禾公園明天將舉桃園國慶升旗典禮，70隻黑貓中隊現身意外讓民眾驚喜。（圖／市府民政局提供）

市府民政局局長劉思遠指出，今年桃園國慶氛圍就像場城市派對，邀請市民朋友帶著家人一起來升旗、拍照打卡，留下專屬的節慶回憶。今年桃園各主要幹道與公園均插滿國旗，從桃園區縣府路、大興西路，到中壢區環北路、平鎮區中豐路、八德區介壽路、楊梅區省道、大溪老街一路延伸，連復興區山城橋頭都飄揚著國旗，總數超過6,000面。走到哪裡都能感受到旗海飄揚、洋溢國慶氛圍。

▲桃園市風禾公園明天將舉桃園國慶升旗典禮，拍婚紗的新人也搶先入鏡。（圖／市府民政局提供）

今天在風禾公園拍婚紗的新娘張小姐與新郎詹先生，看到提前到場的黑貓中隊裝置藝術感覺超驚喜，立即決定納入婚紗景點之一。詹先生笑說，在國慶景點前拍婚紗，有「喜上加喜」的感覺；本身就很愛貓的新娘張小姐直呼「太可愛」了，一定要納入婚紗照片中。現場民眾也紛紛表示，今年國慶佈置不僅有創意，更充滿童趣與溫度。



市府農業局也在大園溪海休閒農業區打造超過1,000平方公尺的「國旗花布」，以紅、白、藍三色花海拼出壯麗國旗；文化局則在馬祖新村、太武新村、憲光二村及龜山眷村故事館推出國慶主題活動。夜幕降臨後，觀旅局的「慈湖水舞光雕秀」以科技光影演繹國慶夜色；交通局去年爆紅的「國旗小綠人」也再度亮相，為城市街頭埋下國慶驚喜彩蛋。