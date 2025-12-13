　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議員選戰／中正萬華女主播內戰　馬郁雯陸空齊發、洪婉臻苦戰

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲前三立記者馬郁雯宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

2026台北市議員選戰已拉開帷幕，民進黨在第5選區（中正萬華）因吳沛憶當選立委，釋出一席空間，除了現任議員劉耀仁、洪婉臻尋求連任外，湧言會支持的全民運動推廣協會理事長康家瑋、跟新潮流合作的前媒體人馬郁雯，以及正國會支持的綠色和平電台主持人張銘祐等，都表態爭取，讓綠營在黨內初選，有望呈現5搶4的局面。

台北市第5選區（中正萬華），總計有8席市議員，從2022年選戰結果來看，國民黨搶佔4席，包括吳志剛、郭昭巖、應曉薇與鍾小平；而民進黨有3席空間，包括吳沛憶、劉耀仁與洪婉臻；另外有1席無黨籍的徐立信。

不過，因為吳沛憶當選立委，等同綠營釋出1席空間，成為其他民進黨籍參選人爭搶的標的。據了解，民進黨在該選區，如果沒有意外，應該還是提名4席；而目前檯面上看，除了現任的劉耀仁、洪婉臻爭取連任外，還有馬郁雯、康家瑋與張銘祐，共計5人會進入黨內初選，呈現5搶4的局面。

一位綠營地方操盤手受訪表示，黨內初選還是以撥打室內電話為主，因此初選出線的關鍵還是在於「基層組織」，支持者是否願意回家幫忙「顧電話」，願意在家等初選民調電話才是重中之重。

▼馬郁雯與新潮流合作，正式宣佈參選記者會上，邀請到前立委段宜康陪同。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

馬郁雯挾高知名度＋新系支持　掀「女主播內戰」

在該選區，最具話題的，當屬有全國知名度的馬郁雯參戰，她過去擔任記者、主播期間，以強攻民眾黨前主席柯文哲貪污案而成名。外界普遍認為，馬郁雯跟洪婉臻性質高度重疊，一來都是女性，二來也都是新聞記者、主播背景，因此馬郁雯這次的參選，無非會對洪婉臻帶來一定程度的衝擊。

此外，馬郁雯這次的參選，也獲新潮流的支持，從她宣布參選的記者會，前立委段宜康親自陪同出席，就可看出端倪。地方人士說，從派系在選區的組織結構來看，馬郁雯可望承接新潮流前議員周威佑在地方組織的盤面與實力；換言之，馬郁雯在中正萬華，可以算是同時具備「陸、空」戰的基本實力。

總體而言，馬郁雯除了具備高知名度、新系基本組織盤的優勢，剩下的就是她要與選民面對面接觸，加深與基層民眾的互動。因此，馬郁雯受訪時表示，她11月宣布參選後，第一件事就是約中正萬華67位里長見面，過去擔任新聞記者，約訪是家常便飯，她每一通電話都是自己打去敲時間，然後逐一親自登門拜訪，一個多月已經把60多位里長都見完，只剩下3到4位，還在確認時間。

馬郁雯說，這一個多月跑下來，萬華區的風情非常吃「人情味」，自己的個性是個「大E人」，新聞記者的訓練下，要在很短時間跟受訪者互動完成任務。她分享，在跑地方的過程中，有民眾會主動關心立法院的朝野狀況，自己因為過去跑立法院新聞，很多支持者是在電視上認識她，所以她會跟支持者細聊立法院近況或政治攻防的議題，跑地方的模式就不是蜻蜓點水而已了。

談及是否威脅到洪婉臻時，馬郁雯僅表示，她都是跟自己比，每一個人的特質不同，性質也不見得一樣，自己就是勤跑，她認為，洪婉臻是現任議員，也有一定基層實力跟組織，各自都有屬於自己的特質。

▼台北市中正萬華區現任議員洪婉臻力拚連任，經過4年耕耘，地方基層實力也不容小覷。（圖／洪婉臻臉書）

▲▼台北市中正萬華區現任議員洪婉臻力拚連任。（圖／洪婉臻臉書）

洪婉臻孤軍苦戰惹人疼　「茶碗蒸」樂觀勤耕基層

「知道洪婉臻參選的歷程，很少有人不憐惜她的」。一位地方人士受訪時說，4年前洪婉臻在決定投入中正萬華選舉，獲得時任立法院長游錫堃的支持，但沒有獲得正國會系統的支持，也就是說，她是在孤立無援的困境下，孤軍一路從初選打到大選，一直到當選了，正國會才有後續的接觸。

這位人士說，歷經了4年，洪婉臻雖然積攢了一定的基層實力，但她再次面臨腹背受敵的夾擊，一來是馬郁雯的參選，二來，是正國會在中正萬華選區跑去支持張銘祐，「我認為，洪婉臻這次的挑戰，比4年前更嚴峻」。

洪婉臻受訪時，談起馬郁雯的參選，以及這次同樣沒有派系支持的困境，她不諱言地笑著說，「我緊張死了」！她坦言，4年前選舉時，確實只有游錫堃的支持，沒有派系的奧援，她跟前立委余天借了一位選將，然後找了2位助理，加上她自己就4個人，每天掃市場、跑基層。

洪婉臻說，其實地方上對政治不是這麼熟悉的民眾，並不會知道她參選的狀況跟細節。她說，很多支持者看到她也都會說，「已經有4年的基礎穩了啦」，但她其實內心很緊張，每天依舊是很樂觀、很開朗地面對每一位民眾跟支持者，大家看到她也都是「茶碗蒸、茶碗蒸」的稱呼她。

事隔4年，雖然已經累積了一定的基層實力，洪婉臻還是說，這次選戰她一樣會用謙卑的心態面對，「以前怎麼樣面對，現在也是會用一樣的態度去面對」，繼續勤跑基層、做好本職的質詢與選服工作。

▼台北市中正萬華區現任議員洪婉臻力拚連任。（圖／洪婉臻臉書）

▲▼台北市中正萬華區現任議員洪婉臻力拚連任。（圖／洪婉臻臉書）

「湧言會」康家瑋、「正國會」張銘祐雙雙參戰　

除了洪婉臻、馬郁雯的對戰，還有另外兩位新人投入選戰，分別是「湧言會」的康家瑋與「正國會」的張銘祐。一位地方人士受訪時說，康家瑋是在去年9月投入地方，開始在中正萬華佈局，起跑時間比其他新人都要早，他在萬華長大，在中正唸書，跟地方的連結深厚。

這位人士說，康家瑋個性很開朗，跟萬華宮廟系統、地方上的民眾「很對味」，「他身上散發一種氣息，見到人都笑笑的，勾錐勾錐的（台語：可愛可愛的），很討長輩們喜歡」。

至於綠色和平廣播電台主持人張銘祐，他受訪時說，自己其實20年前就在中正萬華工作，那時候在前議員顏聖冠身邊，所以他對地方非常熟悉，拋出的政策也符合地方上的需求，以藍領家庭、年長者為主。

張銘祐說，黨內初選就是吃組織，因此他的陸戰的策略上，著重在中正萬華的宮廟系統；而空戰部分，他過去20年來，深度參與社運、台派的活動，加上主持綠色和平電台節目，他在兩成的深綠支持者中，也具有很高知名度。

▼正國會系統的張銘祐挑戰中正萬華區市議員。（圖／張銘祐臉書）

▲▼正國會系統的張銘祐挑戰中正萬華區市議員。（圖／張銘祐臉書）▲▼正國會系統的張銘祐挑戰中正萬華區市議員。（圖／張銘祐臉書）

▼湧言會系統的康家瑋，挑戰台北市中正萬華區市議員。（圖／康家瑋臉書）

▲▼湧言會系統的康家瑋，挑戰台北市中正萬華區市議員。（圖／康家瑋臉書）

總體而言，一位組織操盤手表示，依目前來看，外界會普遍認為洪婉臻面臨危險，除了跟馬郁雯的性質相符，也沒有派系支持。他強調，不要忘記上一次洪婉臻，同樣也是在沒有派系支持，在地方上孤軍奮戰搶下席次，而且經過4年，洪在地方上實力一樣不容小覷，不能現在就下定論。

這位人士表示，馬郁雯雖然有新潮流的支持，有一定基層組織的支持，但初選民調還是要靠「顧電話」，她跑地方夠不夠勤，讓民眾願意主動幫忙才是關鍵；換言之，劉耀仁、張銘祐跟康家瑋也是，劉耀仁多年基層實力難以撼動，張銘祐跟康家瑋，同樣要靠勤跑才能分勝負，這一局現在還很難說準。

▼北市2026中正萬華議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）

▲▼北市2026中正萬華議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

政治熱門新聞

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

幕後／施政全卡關　傳綠營私下接觸白營「拋一條件」盼重啟互動

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

韓國瑜不出席三院會商　民眾黨：佩服！

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

藍營基層也炸鍋　助理費爭議法案寫手曝光

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：影響遠低預期

賴清德批「藍白沒得到教訓」　吳子嘉斥：根本不像話

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

「想想2028總統選舉吧」！　周玉蔻逆風籲政院副署執行停砍年金

賴清德邀下周一三院協商「韓國瑜不克出席」　總統府：意外、不解

替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多熱門

相關新聞

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

2026台北市議員選舉即將開打，台北市第2選區（內湖、南港）競爭激烈，泛綠營部分，基進黨秘書長吳欣岱預計參戰，在上屆議員選戰中，資深議員江志銘就因此落馬，而「吸票機」前立委高嘉瑜也幾乎確定回鍋議員選戰，此次港湖選戰將重演高嘉瑜、吳欣岱大戰，綠營預計維持提名4席，但各選將人人自危，深怕稍有不慎就意外落選。

北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認不妥

北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認不妥

北市警爆用陸製酒測器「產地竟寫台灣」　蔣萬安：會和警政署反應

北市警爆用陸製酒測器「產地竟寫台灣」　蔣萬安：會和警政署反應

網友影射「陪睡」遭判刑4個月　馬郁雯：絕不會縱容任何一株草

網友影射「陪睡」遭判刑4個月　馬郁雯：絕不會縱容任何一株草

馬郁雯參戰議員許3承諾　段宜康只考慮30秒就答應

馬郁雯參戰議員許3承諾　段宜康只考慮30秒就答應

關鍵字：

馬郁雯洪婉臻台北市議員康家瑋劉耀仁張銘祐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面