北市議員選戰／中正萬華女主播內戰　馬郁雯陸空齊發、洪婉臻苦戰

▲前三立記者馬郁雯宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

2026台北市議員選戰已拉開帷幕，民進黨在第5選區（中正萬華）因吳沛憶當選立委，釋出一席空間，除了現任議員劉耀仁、洪婉臻尋求連任外，湧言會支持的全民運動推廣協會理事長康家瑋、跟新潮流合作的前媒體人馬郁雯，以及正國會支持的綠色和平電台主持人張銘祐等，都表態爭取，讓綠營在黨內初選，有望呈現5搶4的局面。

台北市第5選區（中正萬華），總計有8席市議員，從2022年選戰結果來看，國民黨搶佔4席，包括吳志剛、郭昭巖、應曉薇與鍾小平；而民進黨有3席空間，包括吳沛憶、劉耀仁與洪婉臻；另外有1席無黨籍的徐立信。

不過，因為吳沛憶當選立委，等同綠營釋出1席空間，成為其他民進黨籍參選人爭搶的標的。據了解，民進黨在該選區，如果沒有意外，應該還是提名4席；而目前檯面上看，除了現任的劉耀仁、洪婉臻爭取連任外，還有馬郁雯、康家瑋與張銘祐，共計5人會進入黨內初選，呈現5搶4的局面。

一位綠營地方操盤手受訪表示，黨內初選還是以撥打室內電話為主，因此初選出線的關鍵還是在於「基層組織」，支持者是否願意回家幫忙「顧電話」，願意在家等初選民調電話才是重中之重。

▼馬郁雯與新潮流合作，正式宣佈參選記者會上，邀請到前立委段宜康陪同。（資料照／記者湯興漢攝）



馬郁雯挾高知名度＋新系支持 掀「女主播內戰」

在該選區，最具話題的，當屬有全國知名度的馬郁雯參戰，她過去擔任記者、主播期間，以強攻民眾黨前主席柯文哲貪污案而成名。外界普遍認為，馬郁雯跟洪婉臻性質高度重疊，一來都是女性，二來也都是新聞記者、主播背景，因此馬郁雯這次的參選，無非會對洪婉臻帶來一定程度的衝擊。

此外，馬郁雯這次的參選，也獲新潮流的支持，從她宣布參選的記者會，前立委段宜康親自陪同出席，就可看出端倪。地方人士說，從派系在選區的組織結構來看，馬郁雯可望承接新潮流前議員周威佑在地方組織的盤面與實力；換言之，馬郁雯在中正萬華，可以算是同時具備「陸、空」戰的基本實力。

總體而言，馬郁雯除了具備高知名度、新系基本組織盤的優勢，剩下的就是她要與選民面對面接觸，加深與基層民眾的互動。因此，馬郁雯受訪時表示，她11月宣布參選後，第一件事就是約中正萬華67位里長見面，過去擔任新聞記者，約訪是家常便飯，她每一通電話都是自己打去敲時間，然後逐一親自登門拜訪，一個多月已經把60多位里長都見完，只剩下3到4位，還在確認時間。

馬郁雯說，這一個多月跑下來，萬華區的風情非常吃「人情味」，自己的個性是個「大E人」，新聞記者的訓練下，要在很短時間跟受訪者互動完成任務。她分享，在跑地方的過程中，有民眾會主動關心立法院的朝野狀況，自己因為過去跑立法院新聞，很多支持者是在電視上認識她，所以她會跟支持者細聊立法院近況或政治攻防的議題，跑地方的模式就不是蜻蜓點水而已了。

談及是否威脅到洪婉臻時，馬郁雯僅表示，她都是跟自己比，每一個人的特質不同，性質也不見得一樣，自己就是勤跑，她認為，洪婉臻是現任議員，也有一定基層實力跟組織，各自都有屬於自己的特質。

▼台北市中正萬華區現任議員洪婉臻力拚連任，經過4年耕耘，地方基層實力也不容小覷。（圖／洪婉臻臉書）



洪婉臻孤軍苦戰惹人疼 「茶碗蒸」樂觀勤耕基層

「知道洪婉臻參選的歷程，很少有人不憐惜她的」。一位地方人士受訪時說，4年前洪婉臻在決定投入中正萬華選舉，獲得時任立法院長游錫堃的支持，但沒有獲得正國會系統的支持，也就是說，她是在孤立無援的困境下，孤軍一路從初選打到大選，一直到當選了，正國會才有後續的接觸。

這位人士說，歷經了4年，洪婉臻雖然積攢了一定的基層實力，但她再次面臨腹背受敵的夾擊，一來是馬郁雯的參選，二來，是正國會在中正萬華選區跑去支持張銘祐，「我認為，洪婉臻這次的挑戰，比4年前更嚴峻」。

洪婉臻受訪時，談起馬郁雯的參選，以及這次同樣沒有派系支持的困境，她不諱言地笑著說，「我緊張死了」！她坦言，4年前選舉時，確實只有游錫堃的支持，沒有派系的奧援，她跟前立委余天借了一位選將，然後找了2位助理，加上她自己就4個人，每天掃市場、跑基層。

洪婉臻說，其實地方上對政治不是這麼熟悉的民眾，並不會知道她參選的狀況跟細節。她說，很多支持者看到她也都會說，「已經有4年的基礎穩了啦」，但她其實內心很緊張，每天依舊是很樂觀、很開朗地面對每一位民眾跟支持者，大家看到她也都是「茶碗蒸、茶碗蒸」的稱呼她。

事隔4年，雖然已經累積了一定的基層實力，洪婉臻還是說，這次選戰她一樣會用謙卑的心態面對，「以前怎麼樣面對，現在也是會用一樣的態度去面對」，繼續勤跑基層、做好本職的質詢與選服工作。

▼台北市中正萬華區現任議員洪婉臻力拚連任。（圖／洪婉臻臉書）



「湧言會」康家瑋、「正國會」張銘祐雙雙參戰

除了洪婉臻、馬郁雯的對戰，還有另外兩位新人投入選戰，分別是「湧言會」的康家瑋與「正國會」的張銘祐。一位地方人士受訪時說，康家瑋是在去年9月投入地方，開始在中正萬華佈局，起跑時間比其他新人都要早，他在萬華長大，在中正唸書，跟地方的連結深厚。

這位人士說，康家瑋個性很開朗，跟萬華宮廟系統、地方上的民眾「很對味」，「他身上散發一種氣息，見到人都笑笑的，勾錐勾錐的（台語：可愛可愛的），很討長輩們喜歡」。

至於綠色和平廣播電台主持人張銘祐，他受訪時說，自己其實20年前就在中正萬華工作，那時候在前議員顏聖冠身邊，所以他對地方非常熟悉，拋出的政策也符合地方上的需求，以藍領家庭、年長者為主。

張銘祐說，黨內初選就是吃組織，因此他的陸戰的策略上，著重在中正萬華的宮廟系統；而空戰部分，他過去20年來，深度參與社運、台派的活動，加上主持綠色和平電台節目，他在兩成的深綠支持者中，也具有很高知名度。

▼正國會系統的張銘祐挑戰中正萬華區市議員。（圖／張銘祐臉書）



▼湧言會系統的康家瑋，挑戰台北市中正萬華區市議員。（圖／康家瑋臉書）

總體而言，一位組織操盤手表示，依目前來看，外界會普遍認為洪婉臻面臨危險，除了跟馬郁雯的性質相符，也沒有派系支持。他強調，不要忘記上一次洪婉臻，同樣也是在沒有派系支持，在地方上孤軍奮戰搶下席次，而且經過4年，洪在地方上實力一樣不容小覷，不能現在就下定論。

這位人士表示，馬郁雯雖然有新潮流的支持，有一定基層組織的支持，但初選民調還是要靠「顧電話」，她跑地方夠不夠勤，讓民眾願意主動幫忙才是關鍵；換言之，劉耀仁、張銘祐跟康家瑋也是，劉耀仁多年基層實力難以撼動，張銘祐跟康家瑋，同樣要靠勤跑才能分勝負，這一局現在還很難說準。

▼北市2026中正萬華議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）

