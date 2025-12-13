　
地方 地方焦點

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

▲多方單位齊聚福安醫院，見證醫療合作啟動，共同為雲林地區建立更完整的社區醫療網絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲天主教福安醫院與雲林縣榮民服務處簽署醫療照護合作合約，未來將共同提供榮民及眷屬更便利的就醫服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化雲林地區榮民及在地居民的醫療可近性，天主教福安醫院昨（12）日與國軍退除役官兵輔導委員會雲林縣榮民服務處簽署醫療照護合作合約，未來將在既有醫療體系下，提供榮民及眷屬更順暢的就醫銜接。同時，福安醫院也宣布，將自12月15日起與虎尾樂明眼科診所合作，在院內設置眼科門診。

記者會現場由福安醫院員工與中華道明修女會修女以詩歌吟唱揭開序幕，歌聲在會場緩緩流動，氣氛安定而溫和，也呼應福安醫院長年以來在地方醫療中所扮演的角色——不僅提供醫療服務，更試圖成為社區生活的一部分。

雲林縣榮民服務處處長蘇文玄表示，雲林縣幅員廣大，部分鄉鎮醫療資源有限，透過與地方醫院合作，能讓榮民及其家屬在熟悉的生活圈內就醫，減少舟車勞頓，也有助於提升長期照護的穩定性。未來榮服處將持續與醫療機構協力，強化照護網絡。

在專科服務方面，虎尾樂明眼科診所院長王治平指出，視力問題常被民眾忽略，卻與學習、工作與生活品質密切相關，尤其對幼兒與長者影響更為深遠。此次進駐福安醫院，將讓斗南、大埤、古坑等地居民能在地完成檢查與追蹤，降低延誤就醫的風險。

此外，福安醫院近年也逐步擴充復健醫療量能。今年3月起，延攬高雄榮民總醫院復健科主任張幸初醫師加入團隊，擔任副院長並負責規劃復健服務。院方說明，張副院長引入多元復健治療模式，協助中風及功能障礙患者延緩失能、逐步恢復日常活動能力，讓患者在熟悉的社區中進行長期復健。

福安醫院院長鄢若愚表示，衷心感謝各界對福安醫院的信任與支持。本院將持續秉持修會「全心追隨基督，宣道救人」的使命精神，以及「全人健康」的照護理念，結合醫療、社區與專科機構的力量，提供更完善且普及的健康服務，提升民眾的生活品質與福祉。

▲多方單位齊聚福安醫院，見證醫療合作啟動，共同為雲林地區建立更完整的社區醫療網絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲多方單位齊聚福安醫院，見證醫療合作啟動，共同為雲林地區建立更完整的社區醫療網絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


12/11 全台詐欺最新數據

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

雲林醫療榮民照護眼科門診復健服務福安醫院

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

