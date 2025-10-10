　
社會 社會焦點 保障人權

桃園男開車撞美髮店尋仇「只敢用車屁股」　網友狂酸：氣勢超弱

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區新生路上一家美髮店，昨（9）日深夜遭白色轎車連續2次倒車猛撞大門，導致店面門窗與鐵架破損，整段影片被網友拍攝後PO網，網友大酸「成本有限只能屁股撞？」大園警方指出，肇事者為許姓男子，疑似與業者有糾紛，警方獲報後已循線查緝到案，正釐清相關案情，偵訊後將許依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞2次，導致店面門窗與鐵架毀損破裂。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞2次，導致店面門窗與鐵架毀損破裂。（圖／翻攝自《臉書記者爆料網》）

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞2次，員警到場蒐證。（圖／大園警分局提供）

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞2次，員警到場蒐證。（圖／大園警分局提供）

有網友在《臉書記者爆料網》與《爆料公社》分享一段影片，桃園市觀音區新生路上某家美髮店，昨晚疑似被尋仇，用車尾巴撞大門，「氣勢真的有點弱，還喬角度喬半天」、「成本有限只能屁股撞？」「因為前面撞下去，氣球很貴啊！搞不好還讓自己腦震盪」、「那鋁門窗修理幾萬！你的車修理也差不多」。

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞，大門店面受損嚴重。（圖／大園警分局提供）

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞，大門店面受損嚴重。（圖／大園警分局提供）

大園警方今天表示，昨晚獲報後，員警立即到場處理蒐證，經查是20歲許姓男子，疑似與美髮業者有糾紛，昨晚11時許許駕駛白色自小客車倒車衝撞店家大門，造成鐵架及玻璃毀損，警方調閱附近監視器循線查緝許男到案，許男坦承犯行後，警方偵訊後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園雙十國旗花海、黑貓升旗成打卡熱點　新人拍婚紗搶先入鏡

中科院飛彈火箭原料驚傳「洗產地」　承包商用陸製產品遭起訴

白牌計程車桃機非法攬客！拒檢催油門撞警跑了　這下慘了

10/09 全台詐欺最新數據

444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

