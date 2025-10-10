桃園男開車撞美髮店尋仇「只敢用車屁股」　網友狂酸：氣勢超弱

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區新生路上一家美髮店，昨（9）日深夜遭白色轎車連續2次倒車猛撞大門，導致店面門窗與鐵架破損，整段影片被網友拍攝後PO網，網友大酸「成本有限只能屁股撞？」大園警方指出，肇事者為許姓男子，疑似與業者有糾紛，警方獲報後已循線查緝到案，正釐清相關案情，偵訊後將許依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞2次，導致店面門窗與鐵架毀損破裂。（圖／翻攝自《臉書記者爆料網》）

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞2次，員警到場蒐證。（圖／大園警分局提供）

有網友在《臉書記者爆料網》與《爆料公社》分享一段影片，桃園市觀音區新生路上某家美髮店，昨晚疑似被尋仇，用車尾巴撞大門，「氣勢真的有點弱，還喬角度喬半天」、「成本有限只能屁股撞？」「因為前面撞下去，氣球很貴啊！搞不好還讓自己腦震盪」、「那鋁門窗修理幾萬！你的車修理也差不多」。

▲桃園市觀音區新生路上某處美髮店昨天深夜遭白色轎車倒車猛撞，大門店面受損嚴重。（圖／大園警分局提供）

大園警方今天表示，昨晚獲報後，員警立即到場處理蒐證，經查是20歲許姓男子，疑似與美髮業者有糾紛，昨晚11時許許駕駛白色自小客車倒車衝撞店家大門，造成鐵架及玻璃毀損，警方調閱附近監視器循線查緝許男到案，許男坦承犯行後，警方偵訊後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。