留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

▲輝達台灣總部意象照。（資料照／記者高兆麟攝）

記者曾筠淇／綜合報導

輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關，財信傳媒集團董事長謝金河發文表示，雖不知道談判內情，但這是影響台灣未來AI產業發展的重要一步，留住輝達甚至已經是國家戰略層級目標，若事情遲遲搞不定，「賴總統應該出手！」

謝金河在臉書上發文表示，當初黃仁勳一出手就相中北士科T17、T18，應該已經過深思熟慮，但現在北士科T17、T18土地喬不攏，已經陷入僵局。雖然他不是局中人，不清楚談判內情，但這是影響台灣未來AI產業發展的重要一步，最高戰略是留住輝達，將海外總部設在台灣，「留住輝達已是國家戰略層級目標」。

謝金河指出，台北市政府目前看起來是「公事公辦」，導致這個問題卡關，不過以輝達的號召力來看，全世界都可能努力爭取，並給予最優惠的條件，也就是說，設總部一事若告吹，對新光人壽、台新新光金控、台北市政府、市長蔣萬安，都是很大的傷害。

謝金河認為，喬土地本來就很難，若撇開私人利益，把留住輝達當成最高戰略，由企業、政府全力促成，將是一樁美事。他也透露，最近傳出新壽開出140億元的條件，但就他對吳東亮董事長的了解，「我不太相信新壽會獅子大開口，但在重要時刻，吳董事長可能要表示對這塊土地的看法」。

謝金河接著指出，從未來發展格局來看，輝達若落腳北士科，可以帶動天母，並向北延伸，「奇岩、北投、關渡到淡水，配合淡江大橋通車，整個淡水會出現巨大的改變。」最後，他認為AI大戰已經開打，台灣在這場AI角力戰局中，千萬不要把自己當局外人，「如果新壽只在乎140億，失去輝達，台新新光金控會失去更多！這個事情如果搞不定？賴總統應該出手！」

貼文曝光後，北投區、士林區的民進黨立委吳思瑤也在底下回應，「全力支持爭取輝達進駐士北科！中央地方together！」