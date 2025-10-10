　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

▲▼黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝） 

▲輝達台灣總部意象照。（資料照／記者高兆麟攝）

記者曾筠淇／綜合報導

輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關，財信傳媒集團董事長謝金河發文表示，雖不知道談判內情，但這是影響台灣未來AI產業發展的重要一步，留住輝達甚至已經是國家戰略層級目標，若事情遲遲搞不定，「賴總統應該出手！」

謝金河在臉書上發文表示，當初黃仁勳一出手就相中北士科T17、T18，應該已經過深思熟慮，但現在北士科T17、T18土地喬不攏，已經陷入僵局。雖然他不是局中人，不清楚談判內情，但這是影響台灣未來AI產業發展的重要一步，最高戰略是留住輝達，將海外總部設在台灣，「留住輝達已是國家戰略層級目標」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝金河指出，台北市政府目前看起來是「公事公辦」，導致這個問題卡關，不過以輝達的號召力來看，全世界都可能努力爭取，並給予最優惠的條件，也就是說，設總部一事若告吹，對新光人壽、台新新光金控、台北市政府、市長蔣萬安，都是很大的傷害。

謝金河認為，喬土地本來就很難，若撇開私人利益，把留住輝達當成最高戰略，由企業、政府全力促成，將是一樁美事。他也透露，最近傳出新壽開出140億元的條件，但就他對吳東亮董事長的了解，「我不太相信新壽會獅子大開口，但在重要時刻，吳董事長可能要表示對這塊土地的看法」。

謝金河接著指出，從未來發展格局來看，輝達若落腳北士科，可以帶動天母，並向北延伸，「奇岩、北投、關渡到淡水，配合淡江大橋通車，整個淡水會出現巨大的改變。」最後，他認為AI大戰已經開打，台灣在這場AI角力戰局中，千萬不要把自己當局外人，「如果新壽只在乎140億，失去輝達，台新新光金控會失去更多！這個事情如果搞不定？賴總統應該出手！」

貼文曝光後，北投區、士林區的民進黨立委吳思瑤也在底下回應，「全力支持爭取輝達進駐士北科！中央地方together！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

國慶連假清境農場人潮湧現「山坡全是遊客」　入園優惠拚3天破萬

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

國慶連假清境農場人潮湧現「山坡全是遊客」　入園優惠拚3天破萬

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

【天人永隔】睡夢中突遭「飛車奪命」！　台中茶葉行遭衝撞 年邁母當場身亡兒受傷

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

女星「粉色蕾絲睡衣」找到了！　一件17000台幣

她停機車格卻吃罰單　原因讓她嘆當繳學費

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

定期定額0050還要再買台積電？　網給建議

國慶連假天氣曝　第一波「東北季風」下週到

快訊／菲律賓外海7.4強震　氣象署發布海嘯消息

貴人來了！　4生肖喜迎大豐收

「環太平洋地震帶」全球最活躍！80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

快搶！連假1800份購物金限時快閃

更多熱門

相關新聞

雷虎小組壓軸衝場！　5架勇鷹高教機噴彩煙飛越總統府

雷虎小組壓軸衝場！　5架勇鷹高教機噴彩煙飛越總統府

114年中華民國國慶典禮今日登場，今年最受矚目的展演項目包括，陸軍UH-60M黑鷹直升機與CH-47SD契努克運兵直升機在國歌演唱環節吊掛巨幅國旗，飛越總統府前方廣場上空。在國慶大典尾聲，由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機五機編隊壓軸出場，機隊施放藍白紅三色彩煙飛越總統府上方，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相、場面震撼，也讓現場民眾驚呼連連。

賴清德加強國防預算　李振廣：對大陸有高度敵意對抗

賴清德加強國防預算　李振廣：對大陸有高度敵意對抗

黃國昌國慶喊話賴清德降低對立　吳思瑤酸：有多少人被他跟監偷拍？

黃國昌國慶喊話賴清德降低對立　吳思瑤酸：有多少人被他跟監偷拍？

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

關鍵字：

輝達北士科賴清德蔣萬安謝金河

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面