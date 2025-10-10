　
    • 　
>
20年老車泡泥水　SAAB代理商「奔光復鄉維修」再開回北部！暖舉曝

SAAB總代理商富實業（圖／記者游鎧丞攝）

▲SAAB總代理商富實業。（圖／記者游鎧丞攝）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉等地出現嚴重災情，重創民眾財產、家園與生活。有受災戶指出，一輛陪伴20年的瑞典汽車品牌SAAB，滿載回憶，如今整車泡在淤泥裡。沒想到聯絡代理商維修後，車商竟派出兩名技師南下光復鄉，甚至開了6個小時的車，將車子開回北部維修，讓他相當感動。

「很難想像一家已經沒有新車可賣的代理商，竟能做到這樣盡善盡美！」有網友在PTT發文，盛讚SAAB代理商的售後服務超強。一輛20年的SAAB汽車，從大學時期一路陪伴到婚禮，有著滿滿的回憶，成為人生重要時刻的見證者。這次洪水導致汽車泡水，「雖然車子已經沒有太多價值，但開的都是感情」，於是他仍聯絡代理商詢問維修事宜。

原PO透露，10月8日代理商派出兩名技師自土城總廠出發，長途跋涉前往光復鄉。由於拖車費用可能高達2萬元以上，且多數拖吊業者不願承接，「他們幫我們找到最省錢的方式」。技師親赴現場嘗試讓車輛「原地復活」，再開回總廠清潔與維修，兩位技師頂著烈日奮戰兩個多小時，終於讓引擎重新發動。

隨後，技師開著這輛老車，歷經6小時車程一路北返至土城維修廠。原PO感動直呼，「這樣暖心的車商，讓我們在最困難的時刻，感受到滿滿的溫暖。」

貼文曝光，一票網友大讚，「真的沒話說了，遠遠超越一般商家可以做到的程度了」、「看了真的感動，商富趕快代理別的車，我也想上車」、「服務真心好」、「看了眼淚真的快流下來」、「為了省拖車錢，現場搞到可以開再開回去，太扯了吧」、「真是極少見的佛心汽車代理商」、「太狂了，這是什麼佛心公司」、「商富這是在做公益」。

10/09 全台詐欺最新數據

444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

感謝鏟子超人鏟出希望的光！　賴清德讚：那小小多山的國家何等偉大

中華民國114年國慶大典今天登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第二次「國慶演說」。賴清德也在演說結尾感謝「鏟子超人」、「救災超人」，他表示，每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心，更證明了，台灣人在面對危機時，擁有無比強大的韌性，有決心來守護自己的家園，這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得：台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊！

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次

賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　「亞洲四小龍之首更超越中國」

直擊／新住民代表領唱國歌　巨幅國旗吊掛進場

賴清德稱「沒有台灣就沒中華民國」　朱立倫：綠把「中國」讓給對岸

