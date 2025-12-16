　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲現代年輕人長時間低頭滑手機。（圖／達志影像／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

現代人的生活難以脫離智慧型手機，然而日本專家卻提醒，如果長時間使用，讓大腦疲勞、記憶混亂，就有可能出現「手機失智症」，最常見的狀況就是，忘記前天晚上吃什麼。就有網友驚呼「完了，我真的想不起來！」貼文底下，一票網友點頭，「我連今天午餐吃了什麼都想了一下」、「我一轉身就忘了」。

有網友在Threads發文，看到「手機失智症」的相關新聞，是否還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，就有可能是手機失智症，「完了…我想不起前天晚餐吃什麼。」

貼文一出，掀起廣大網友共鳴，「我有時候明明已經吃了晚餐，結果一個小時之後還在想晚餐要吃什麼」、「昨天吃啥？讓我問問外送紀錄」、「記不住晚餐沒關係，記得發薪日就好」、「我連日期跟禮拜幾都要看手機才知道」、「大學時的我曾經能想起一周三餐吃了哪些，現在光回想昨晚都有點吃力」、「走進房間要拿東西，但忘了要拿什麼又走出來」、「每次公司一起訂外送，總會有人忘記自己訂什麼，算嗎？」

不過也有人表示，「不是不記得，是因為那些日常小事不需要花腦力記」、「其實沒手機的年代，我應該也不記得前兩天的自己吃什麼」、「這就跟幾點幾分上了廁所一樣，不重要」。還有人傻眼喊，「不是啊，手機滑一滑跟我說我失智了？」

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲許多人都不記得前天晚餐吃什麼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

根據《日本新聞網》報導，「手機失智症」是因為接收過量資訊，讓腦袋像塞滿雜物的倉庫一樣，雖然儲存了，但卻想不起來，像是記憶的抽屜打不開，導致想不起名字、詞窮、反應變慢等狀況，「是否還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，就有可能是手機失智症」。

針對這種現象，奧村記憶診所（メモリークリニック）理事長奧村步就提出了「手機失智症危險度檢查表」，並列出10個項目。

1. 手機不在身邊就會感到焦慮
2. 上廁所或洗澡也要帶著
3. 沒手機睡不著
4. 總覺得聽到通知聲
5. 常常叫不出人名物名
6. 想不到適合的回話
7. 做事效率變差
8. 心事太多
9. 容易擔心
10. 睡眠不足

醫師提醒，「手機失智症」真正的關鍵在於使用習慣。只要能有意識地挑選資訊、設定使用時間，手機其實是很好的工具；反之若長期無意識滑手機，腦內就會像「資訊垃圾屋」一樣混亂，最終造成記憶提取困難，甚至影響日常表現。

更多新聞
想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

台鐵台北車站公共鋼琴啟用　開放旅客免費彈奏

南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

礁溪溫泉馬拉松驚傳女選手找尪代跑　夫妻完賽時間一樣露餡

桃園市長民調曝！媒體人驚「戰神級王義川」：年輕選票大出走

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴：活幾十年還是被晃

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？

盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？

每天都告訴自己一定要早點睡，但回到家又因為各種原因而捨不得睡？要知道熬夜是減重和美容的大敵，盤點熬夜的6大後遺症，你中了幾個呢？

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」

亮光環境入眠「糖尿病風險飆67%」　醫：睡前避免滑手機

亮光環境入眠「糖尿病風險飆67%」　醫：睡前避免滑手機

韓渡輪觸礁撞無人島　竟是「滑手機」惹禍

韓渡輪觸礁撞無人島　竟是「滑手機」惹禍

