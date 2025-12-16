想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

▲現代年輕人長時間低頭滑手機。（圖／達志影像／示意圖）



記者施怡妏／綜合報導

現代人的生活難以脫離智慧型手機，然而日本專家卻提醒，如果長時間使用，讓大腦疲勞、記憶混亂，就有可能出現「手機失智症」，最常見的狀況就是，忘記前天晚上吃什麼。就有網友驚呼「完了，我真的想不起來！」貼文底下，一票網友點頭，「我連今天午餐吃了什麼都想了一下」、「我一轉身就忘了」。

有網友在Threads發文，看到「手機失智症」的相關新聞，是否還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，就有可能是手機失智症，「完了…我想不起前天晚餐吃什麼。」

貼文一出，掀起廣大網友共鳴，「我有時候明明已經吃了晚餐，結果一個小時之後還在想晚餐要吃什麼」、「昨天吃啥？讓我問問外送紀錄」、「記不住晚餐沒關係，記得發薪日就好」、「我連日期跟禮拜幾都要看手機才知道」、「大學時的我曾經能想起一周三餐吃了哪些，現在光回想昨晚都有點吃力」、「走進房間要拿東西，但忘了要拿什麼又走出來」、「每次公司一起訂外送，總會有人忘記自己訂什麼，算嗎？」

不過也有人表示，「不是不記得，是因為那些日常小事不需要花腦力記」、「其實沒手機的年代，我應該也不記得前兩天的自己吃什麼」、「這就跟幾點幾分上了廁所一樣，不重要」。還有人傻眼喊，「不是啊，手機滑一滑跟我說我失智了？」

根據《日本新聞網》報導，「手機失智症」是因為接收過量資訊，讓腦袋像塞滿雜物的倉庫一樣，雖然儲存了，但卻想不起來，像是記憶的抽屜打不開，導致想不起名字、詞窮、反應變慢等狀況，「是否還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，就有可能是手機失智症」。

針對這種現象，奧村記憶診所（メモリークリニック）理事長奧村步就提出了「手機失智症危險度檢查表」，並列出10個項目。

1. 手機不在身邊就會感到焦慮

2. 上廁所或洗澡也要帶著

3. 沒手機睡不著

4. 總覺得聽到通知聲

5. 常常叫不出人名物名

6. 想不到適合的回話

7. 做事效率變差

8. 心事太多

9. 容易擔心

10. 睡眠不足

醫師提醒，「手機失智症」真正的關鍵在於使用習慣。只要能有意識地挑選資訊、設定使用時間，手機其實是很好的工具；反之若長期無意識滑手機，腦內就會像「資訊垃圾屋」一樣混亂，最終造成記憶提取困難，甚至影響日常表現。