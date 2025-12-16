LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（16）日一口氣上架7組免費貼圖，包括UG × UU：Uni說悄悄話、Ralph Lauren Polo Bear Holiday等，只要加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共10組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
黑熊的生活日常｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
路易威登佳節限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年03月16日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
台北捷運 捷米｜下載請點
下載期限：2026年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
UG × UU：Uni說悄悄話｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE發票管家 × 白木耳｜下載請點
下載期限：2026年01月14日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
海綿寶寶電影版：尋寶大冒險｜下載請點
下載期限：2026年01月11日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
鯊到基隆｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
來自布拉蘇絲的冬日祝福｜下載請點
下載期限：2026年01月09日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
野兔村健康小夥伴｜下載請點
下載期限：2026年01月02日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天
LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪｜下載請點
下載期限：2026年01月08日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 布魯諾｜下載請點
下載期限：2026年01月02日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 懶懶怪｜下載請點
下載期限：2026年01月02日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天
LINE購物直播 × 神秘狗｜下載請點
下載期限：2025年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
海瑞溫斯頓 歡慶佳節｜下載請點
下載期限：2026年01月04日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
動畫「SPY×FAMILY」＆《LINE Rangers》｜下載請點
下載期限：2025年12月26日10:59止
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
