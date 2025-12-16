　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（16）日一口氣上架7組免費貼圖，包括UG × UU：Uni說悄悄話、Ralph Lauren Polo Bear Holiday等，只要加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共10組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

黑熊的生活日常下載請點

[廣告]請繼續往下閱讀...

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

路易威登佳節限定貼圖​｜下載請點

下載期限：2026年03月16日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

台北捷運 捷米下載請點

下載期限：2026年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

UG × UU：Uni說悄悄話下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE發票管家 × 白木耳下載請點

下載期限：2026年01月14日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

海綿寶寶電影版：尋寶大冒險下載請點

下載期限：2026年01月11日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

鯊到基隆下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

來自布拉蘇絲的冬日祝福下載請點

下載期限：2026年01月09日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

野兔村健康小夥伴下載請點

下載期限：2026年01月02日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪下載請點

下載期限：2026年01月08日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 布魯諾下載請點

下載期限：2026年01月02日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 懶懶怪下載請點

下載期限：2026年01月02日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物直播 × 神秘狗下載請點

下載期限：2025年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

海瑞溫斯頓 歡慶佳節下載請點

下載期限：2026年01月04日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

動畫「SPY×FAMILY」＆《LINE Rangers》下載請點

下載期限：2025年12月26日10:59止
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名戀愛手遊挨批惡俗...登熱搜　網狂酸：性別雙標
快訊／北市嚴重車禍　女受困公車底命危
快訊／23歲女遭夾殺亡　相驗結果曝
媽媽堅持「要有和室」曝原因！9年過去...她喊荒唐：都能住飯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

日本漫畫家來台「被狂問2件事」超震驚　PTT吵翻：聚會常聊

告別「苦行僧」式理財！年輕世代瘋「軟性儲蓄」輕鬆存錢還能享受生活

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

台鐵台北車站公共鋼琴啟用　開放旅客免費彈奏

南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

礁溪溫泉馬拉松驚傳女選手找尪代跑　夫妻完賽時間一樣露餡

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

日本漫畫家來台「被狂問2件事」超震驚　PTT吵翻：聚會常聊

告別「苦行僧」式理財！年輕世代瘋「軟性儲蓄」輕鬆存錢還能享受生活

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

台鐵台北車站公共鋼琴啟用　開放旅客免費彈奏

南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

礁溪溫泉馬拉松驚傳女選手找尪代跑　夫妻完賽時間一樣露餡

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

謝麗金喝隔夜咖啡「喝到小強」！　打開杯蓋崩潰：感覺喉嚨卡蟑螂腿

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

生活熱門新聞

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

全台有雨！　連下2天時間曝

2026馬年！　5生肖換工作發大財

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

全台下2天！　轉雨時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

更多熱門

相關新聞

LINE免費貼圖陪你過節！

LINE免費貼圖陪你過節！

當城市被金色燈海點亮，聖誕氣息悄悄蔓延，Ralph Lauren 也用溫暖迎接冬季節慶的到來。品牌經典 Polo Bear 這回化身「節慶小暖男」，推出期間限定的 LINE 貼圖系列，讓聊天時的每一句話都能添上一抹溫馨與節日的儀式感，動動手指就能夠免費下載了。

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

LINE Seed繁體版開放免費下載中！

LINE Seed繁體版開放免費下載中！

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

關鍵字：

標籤:LINE貼圖免費下載限定貼圖加入好友下載期限

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面