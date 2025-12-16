台鐵台北車站公共鋼琴啟用　開放旅客免費彈奏

▲台北車站引進公共鋼琴，今舉辦啟用典禮。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵台北車站今（16）日正式啟用「公共鋼琴」，引進鋼琴設置車站1樓大廳，象徵藝術走入城市、走進旅客生活，往返台北車站的旅客可自由彈奏，以音樂為語言，述說屬於自己的故事，透過開放、自由的音樂參與，讓車站成為展現「台灣意象．美哉台灣」的城市舞台。

在善福德學會與台灣國際藝術家協會支持下，台北車站今啟用「公共鋼琴」，台鐵公司表示，台北車站是全台最重要的人流匯聚樞紐之一，不僅承載跨城移動的節奏，更承載城市文化的流動。公共鋼琴的設置，以自然、人文、族群多樣性為核心，透過音樂演出連結城市與旅客，傳遞「文化讓交通場站更溫暖、更有人情味」的理念。

今「公共鋼琴」啟用典禮以《玉山美景》為主視覺意象，象徵台灣的高度與厚度，呼應「看見台灣、聽見台灣」的文化精神。

▲▼台北車站啟用公共鋼琴。（圖／台鐵公司提供）

現場節目融合民謠、客家音樂、原住民元素與古典編曲，由多位青年音樂家與重量級表演者輪番演出，包括鋼琴獨奏、笛與小提琴合奏《天黑黑》、改編版《丟丟銅仔》、《美哉台灣》、《上帝會來照顧你》。

台鐵公司表示，典禮過後公共鋼琴正式啟用，代表藝術將持續陪伴往來旅客，走入城市日常；未來台北站將持續配合公益文化活動，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事。