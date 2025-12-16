　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風影響，清晨局部下探11度，白天基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢。周五、周六南方雲系北移，全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪機率。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨輻射冷卻影響，各地偏冷，日夜溫差大，中部以北及宜花約13至17度，花東18至19度，局部近山區有機會達11至12度。明天白天東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，且有局部較大雨勢，花東、桃園以北及恆春也有局部零星雨，新竹以南多雲到晴。

鄭傑仁指出，周五、周六東北季風減弱，北部及宜蘭回溫，但南方雲系北移，各地都有局部短暫陣雨。下周日東北季風再增強，周一持續影響，桃園以北、宜蘭、花蓮及恆春有局部短暫雨，台東為零星雨，其他地區多雲到晴。下周二冷空氣減弱，基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春為零星短暫雨。 

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，明天東北季風增強，北部、宜花高溫略降為24度，中南部仍有26至29度。周五、周六北部及宜蘭回溫，中南部降雨增多，略為降溫。下周日、周一東北季風影響，北部及宜蘭又會轉涼，其他地區早晚亦涼。

鄭傑仁也說，目前預估下周三又有一波東北季風增強，周四聖誕節及周五影響，強度要再觀察。

另外，他表示，周五、周六中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪及結冰機率；周四清晨中南部有低雲或霧，提醒民眾留意。


※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

今天白天回溫，各地多雲到晴，明、後天東北季風影響，桃園以北、東半部降雨機率增加，周五至周六雨區擴大，全台有雨。下周日另一波東北季風南下，降雨趨緩，北台灣又會略為降溫。

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

未來一周還有2波冷空氣　周三北東降雨機率增

未來一周還有2波冷空氣　周三北東降雨機率增

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

