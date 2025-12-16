【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

▲陽獅集團台灣在2025《Campaign Agency of the Year》續創佳績。

圖、文／陽獅集團提供

2025 年《Campaign Asia Pacific Agency of the Year》大中華區評選上週四於上海揭曉結果。陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）在創意、媒體與數位三大領域皆奪得台灣最佳代理商金獎，以全方位領先佳績寫下台灣市場首見的「三金滿貫」紀錄，總計獲得五金六銀二銅十三項大獎，穩居台灣傳播集團首位。

2025年於三大專業領域的全面勝出，展現陽獅集團多年推動 Power of One 整合策略的深耕成果，也意味著陽獅集團台灣在創意、媒體與數位等行銷傳播核心賽道，已形成穩固而成熟的結構性優勢。尤其台灣最佳媒體及數位代理商兩大獎項的金、銀獎，皆由旗下品牌—實力媒體與星傳媒體—取得，格外突顯陽獅集團的領先態勢。

除台灣市場三大金獎外，陽獅集團台灣亦在大中華區的人才發展（Talent Development）與品牌體驗（Brand Experience）兩大關鍵項目獲得金獎肯定。這兩項被視為行銷產業最重要的發展關鍵——「人才」與「品牌體驗」——同時奪金，不僅彰顯陽獅集團在AI賦能、數據洞察、策略思維養成上的長期投入，也進一步證明李奧、星傳、實力三大領導品牌，能夠以全方位思考將創意、媒體、商務與體驗設計整合，為品牌客戶帶來可量化且能持續放大的成效。

2024年，陽獅集團台灣以 10 金、3 銀、2 銅 創下台灣代理商的《Campaign Asia Pacific Agency of the Year》歷年最佳成績，2025年更以三大品牌在三大核心專業上「三金滿貫」，展現集團專業協作與能力深化帶來的穩定領先。透過創意、AI、數據與媒體的整合，陽獅集團台灣不僅持續推動品牌成長，也再度鞏固其作為台灣最具影響力傳播集團的領導地位。