　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

▲德國耶誕市集本週五起一連三天在新北耶誕城。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲新北耶誕城開跑。（資料照／新北市觀旅局提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

一年一度「新北歡樂耶誕城」來了，有參觀民眾最近到現場，意外被「厭世系宣導」戳中笑點，因為有工作人員要提醒民眾，不要停留在通道處拍照，但邊宣導邊開玩笑「通道沒有愛情齁！」「停在這邊久了還是一樣單身」。超有魔性的語氣讓其他人笑翻，「真的要笑死，麻煩給他加薪，紅包外面寫『相信愛情』。」

最近有人錄下一段影片「板橋耶誕城工作人員說話超好笑」，影片中可見，拍攝者正穿越掛滿燈飾的通道，整體氛圍超浪漫，難免吸引人停留拍照。但工作人員就宣導，「通道處請不要停留拍照好嗎？」下一句卻是「通道沒有愛情啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再細聽，會發現該名工作人員一邊維持秩序，一邊語出驚人，像是直接對民眾喊話「通道沒有愛情齁」、「停在這邊久了還是一樣單身啊！」甚至還補上一句「我停了兩年還是一樣沒女朋友啊！麻煩了，沒什麼事就往前走了啊！」「通道沒有真愛啊！」這些話讓不少路人忍不住笑翻。

影片被轉發到Dcard，就有網友直呼，「本來不想停，聽到他講話的內容，只想停下來」、「住板橋對耶誕城已經麻痺不想去了，但看到他這麼好笑不去朝聖一下感覺對不起他的認真」、「超好笑，厭世又客氣的代表」、「我好幾年前去好像也是這個工作人員！那時候是『要拍照的靠旁邊，在中間會讓後面的人討厭你』」、「害的我都想去聽看看了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

台鐵台北車站公共鋼琴啟用　開放旅客免費彈奏

南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

礁溪溫泉馬拉松驚傳女選手找尪代跑　夫妻完賽時間一樣露餡

桃園市長民調曝！媒體人驚「戰神級王義川」：年輕選票大出走

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴：活幾十年還是被晃

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

台鐵台北車站公共鋼琴啟用　開放旅客免費彈奏

南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

礁溪溫泉馬拉松驚傳女選手找尪代跑　夫妻完賽時間一樣露餡

桃園市長民調曝！媒體人驚「戰神級王義川」：年輕選票大出走

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴：活幾十年還是被晃

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

陳俊秀珍惜與日職交流　點名柳田悠岐：年紀差不多

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

李進良讚小禎新歡「比大谷翔平有味道」！　虧温昇豪免整大小眼：因為變小了

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

【好人一生平安】視障大哥過馬路越走越歪...超暖外送員秒下車扶肩協助

生活熱門新聞

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

全台有雨！　連下2天時間曝

2026馬年！　5生肖換工作發大財

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

全台下2天！　轉雨時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

更多熱門

相關新聞

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

長榮航空即日起至2026年1月5日推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動，精選航線73折起，桃園-香港來回未稅最低只要3,123元，桃園往返東京、大阪及神戶也免萬元。

東成國小師生走訪台東警察分局

東成國小師生走訪台東警察分局

守護校園活動安全　多良警於寒冬送暖路跑加強交安與防詐宣導

守護校園活動安全　多良警於寒冬送暖路跑加強交安與防詐宣導

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

李芷婷睽違5年推新專輯明年開唱

李芷婷睽違5年推新專輯明年開唱

關鍵字：

新北耶誕城板橋宣導耶誕節聖誕

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面