逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

記者鄺郁庭／綜合報導

一年一度「新北歡樂耶誕城」來了，有參觀民眾最近到現場，意外被「厭世系宣導」戳中笑點，因為有工作人員要提醒民眾，不要停留在通道處拍照，但邊宣導邊開玩笑「通道沒有愛情齁！」「停在這邊久了還是一樣單身」。超有魔性的語氣讓其他人笑翻，「真的要笑死，麻煩給他加薪，紅包外面寫『相信愛情』。」

最近有人錄下一段影片「板橋耶誕城工作人員說話超好笑」，影片中可見，拍攝者正穿越掛滿燈飾的通道，整體氛圍超浪漫，難免吸引人停留拍照。但工作人員就宣導，「通道處請不要停留拍照好嗎？」下一句卻是「通道沒有愛情啊！」

再細聽，會發現該名工作人員一邊維持秩序，一邊語出驚人，像是直接對民眾喊話「通道沒有愛情齁」、「停在這邊久了還是一樣單身啊！」甚至還補上一句「我停了兩年還是一樣沒女朋友啊！麻煩了，沒什麼事就往前走了啊！」「通道沒有真愛啊！」這些話讓不少路人忍不住笑翻。

影片被轉發到Dcard，就有網友直呼，「本來不想停，聽到他講話的內容，只想停下來」、「住板橋對耶誕城已經麻痺不想去了，但看到他這麼好笑不去朝聖一下感覺對不起他的認真」、「超好笑，厭世又客氣的代表」、「我好幾年前去好像也是這個工作人員！那時候是『要拍照的靠旁邊，在中間會讓後面的人討厭你』」、「害的我都想去聽看看了。」