　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

▲社群平台瘋傳「韓國人今年不穿長羽絨衣」的話題。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

▲社群平台瘋傳「韓國人今年不穿長羽絨衣」的話題。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

近期網路上流傳「韓國人今年不穿長羽絨衣」的說法，引發不少關注與討論。長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」也收到大量私訊詢問，於是發文親自解惑，表示真相並非流行退散，而是受「偏暖冬」的影響。

不奇而遇分享自己入冬後近兩周的實際觀察，坦言今年街頭穿長羽絨的人，確實比往年少了一點，但距離「不穿」還差得遠。多數韓國人的衣櫃本來就不只一件外套，短羽絨、長羽絨各一件是常態，就算只擁有一件，長羽絨仍然是主流選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而之所以會讓外界產生「長羽絨變少」的錯覺，關鍵原因是今年冬天偏暖。他進一步說明道，近期當地白天高溫仍有7到9度，周末甚至上看11度，夜間最低溫也僅落在0到-1度左右；相較之下，去年同一時間白天多半只有2到5度，夜晚更常下探到-3到-5度，「這樣一比，今年真的對人類友善很多。」

他直言，氣溫相對溫和，也讓街頭穿搭出現變化，短羽絨、鋪棉外套，甚至大衣的比例明顯提高；不過，這並不代表長羽絨退流行，而是時機還沒到。等到12月底、1月寒流報到，氣溫驟降到-10度、甚至-20度時，長羽絨勢必全面回歸。

「那已經不是好不好看的問題，是能不能活著回家。」部落客用半開玩笑的語氣形容，零下20度只穿一件長褲走在街上，真的會懷疑「這雙腿是不是已經不是自己的了」。

最後，他指出，韓國人穿衣其實相當「誠實」，不冷時不硬撐，真的冷時也不逞強，所以現在街上暫時看不到滿滿的長羽絨，無需過度解讀，等氣溫一降，「它自然就會出現了。」

．本文由「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用。

►台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家秒道謝　10萬人朝聖笑翻
►合歡山「撞見最醜陋流星雨」傻眼了　全場喊悲哀：台灣人素質
►一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

台鐵台北車站公共鋼琴啟用　開放旅客免費彈奏

南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

礁溪溫泉馬拉松驚傳女選手找尪代跑　夫妻完賽時間一樣露餡

桃園市長民調曝！媒體人驚「戰神級王義川」：年輕選票大出走

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴：活幾十年還是被晃

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性　網笑噴：想朝聖

台鐵台北車站公共鋼琴啟用　開放旅客免費彈奏

南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

礁溪溫泉馬拉松驚傳女選手找尪代跑　夫妻完賽時間一樣露餡

桃園市長民調曝！媒體人驚「戰神級王義川」：年輕選票大出走

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴：活幾十年還是被晃

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

英特爾發布IT資料中心策略白皮書　揭示15年轉型節省逾114億美元成本

福岡星野集團新飯店明年7月開　每晚1340元起、房內享海峽景觀

女駕駛狂揮手「原來是輪胎扁了」　台東成功警伸援手

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

【違停釀禍】男閃3違停貨車跨雙黃線　女騎士遭對撞頭部重創

生活熱門新聞

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

全台有雨！　連下2天時間曝

2026馬年！　5生肖換工作發大財

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

全台下2天！　轉雨時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

更多熱門

相關新聞

秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

今（14）日受到東北季風影響，基隆北海岸及東半部雲量偏多，局部地區仍有零星降雨，其他地區則維持晴到多雲的天氣型態。氣溫方面，北臺灣白天約20至24度，中南部及東部則落在28至30度之間，整體低溫介於20至22度。

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

天氣忽冷忽熱「心血管疾病增」　急診醫示警

天氣忽冷忽熱「心血管疾病增」　急診醫示警

關鍵字：

韓國冬季偏暖冬長羽絨衣穿搭趨勢氣溫變化

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面