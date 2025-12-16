南韓人「今年不穿長羽絨了？」　一票狂問！部落客揭真相

▲社群平台瘋傳「韓國人今年不穿長羽絨衣」的話題。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

近期網路上流傳「韓國人今年不穿長羽絨衣」的說法，引發不少關注與討論。長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」也收到大量私訊詢問，於是發文親自解惑，表示真相並非流行退散，而是受「偏暖冬」的影響。

不奇而遇分享自己入冬後近兩周的實際觀察，坦言今年街頭穿長羽絨的人，確實比往年少了一點，但距離「不穿」還差得遠。多數韓國人的衣櫃本來就不只一件外套，短羽絨、長羽絨各一件是常態，就算只擁有一件，長羽絨仍然是主流選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而之所以會讓外界產生「長羽絨變少」的錯覺，關鍵原因是今年冬天偏暖。他進一步說明道，近期當地白天高溫仍有7到9度，周末甚至上看11度，夜間最低溫也僅落在0到-1度左右；相較之下，去年同一時間白天多半只有2到5度，夜晚更常下探到-3到-5度，「這樣一比，今年真的對人類友善很多。」

他直言，氣溫相對溫和，也讓街頭穿搭出現變化，短羽絨、鋪棉外套，甚至大衣的比例明顯提高；不過，這並不代表長羽絨退流行，而是時機還沒到。等到12月底、1月寒流報到，氣溫驟降到-10度、甚至-20度時，長羽絨勢必全面回歸。

「那已經不是好不好看的問題，是能不能活著回家。」部落客用半開玩笑的語氣形容，零下20度只穿一件長褲走在街上，真的會懷疑「這雙腿是不是已經不是自己的了」。

最後，他指出，韓國人穿衣其實相當「誠實」，不冷時不硬撐，真的冷時也不逞強，所以現在街上暫時看不到滿滿的長羽絨，無需過度解讀，等氣溫一降，「它自然就會出現了。」

．本文由「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用。

►台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家秒道謝 10萬人朝聖笑翻

►合歡山「撞見最醜陋流星雨」傻眼了 全場喊悲哀：台灣人素質

►一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆 網狂喊讚