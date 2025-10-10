感謝鏟子超人鏟出希望的光！　賴清德讚：那小小多山的國家何等偉大

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

中華民國114年國慶大典今天登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第二次「國慶演說」。賴清德也在演說結尾感謝「鏟子超人」、「救災超人」，他表示，每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心，更證明了，台灣人在面對危機時，擁有無比強大的韌性，有決心來守護自己的家園，這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得：台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊！

賴清德今國慶致詞結尾表示，過去一年，大家共同經歷了種種挑戰，但台灣人民從不放棄希望，每當危機來臨，總是看到無數台灣人民無私地站在第一線，為自己心愛的國家奉獻心力。

賴清德表示，在馬太鞍溪堰塞湖災情後，成千上萬，穿著雨鞋，拿起鏟子，不遠千里前去馳援，只為讓花蓮受災鄉親早日恢復正常生活的「鏟子超人」。

賴清德說，每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，幫助災民重返家園；也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心。更證明了，台灣人在面對危機時，擁有無比強大的韌性，有決心來守護自己的家園！

賴清德說，現在，讓大家一起感謝來自全國各行各業的救災超人、外國朋友，也感謝軍警消、中央和地方投入救災工作的同仁們。

賴清德表示，這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得：台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊！

最後，賴清德強調，「未來，我將帶領國家，團結一心，無畏風雨，不怕挑戰，勇敢向前，邁向更美好的明天！台灣加油！中華民國加油！中華民國台灣加油」！