賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　「亞洲四小龍之首更超越中國」

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（10）日是雙十國慶日，總統賴清德致詞時表示，世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，俄烏戰爭、中東局勢動盪，以及中國持續軍事擴張，在經濟與產業上，也有美國關稅政策所帶來的衝擊。但台灣人民沒有被擊倒，根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，是亞洲四小龍之首，也超越了中國。就業狀況25年來最好，股市也連續六個月上漲，在逆境中，百折不撓；在挑戰中，越挫越勇，這些，都是台灣人民的共同成就。

賴清德致詞時表示，今年也是台灣崛起的一年，當前，世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，台灣也不例外，除了俄烏戰爭、中東局勢動盪，以及中國持續軍事擴張，在經濟與產業上，也有美國關稅政策所帶來的衝擊。

賴清德指出，但台灣人民沒有被擊倒，反而創造了國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，是亞洲四小龍之首，也超越了中國。台灣除了出口金額持續創下新高，就業狀況25年來最好，股市也連續六個月上漲，站上27,301歷史高點，台股市值更超過3兆美元，成為全球第八大股市。外匯存底也首度突破6千億美元大關，創下歷史新紀錄。

賴清德強調，在逆境中，百折不撓；在挑戰中，越挫越勇，這些，都是台灣人民的共同成就，這些亮眼的經濟成果，也是台灣半導體，以及資通訊、電子零組件等相關產業帶頭，所締造的輝煌紀錄。它們在全球供應鏈占有的優勢地位，是來自長期累積的技術及製造能力、獨特的商業模式，配合政府科學園區等關鍵政策所匯聚而成；這是幾十年共同努力所淬鍊出來的重大產業成就，是全體台灣人民的資產。

賴清德指出，身為總統，自己的使命就是要守護這些寶貴的資產，運用它們來提升台灣乃至全球的產業及經濟發展，為台灣人民及全世界創造更好的生活福祉。這也是台灣要走的方向。