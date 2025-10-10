　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

中華民國114年國慶大典今天登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第二次「國慶演說」，在4450字講稿中，共提到中華民國2次、台灣51次、中華民國台灣2次。

回顧去年國慶大典，總統賴清德以「團結台灣 共圓夢想」為題，發表任內首次「國慶演說」，在近3500字講稿中，共提到中華民國8次、台灣45次、中華民國台灣2次。

賴清德今日發表第二次「國慶演說」，一開始就表示「今天是中華民國國慶，每年我們都齊聚一堂，慶賀國家生日，但今年意義非凡」，隨後提到「今年是台灣民主化歷史性的一年！就在上個月、9月10日，我們迎來了歷史性的一刻，台灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，這象徵著台灣徹底揮別威權體制的陰霾，迎向民主和充滿希望的未來」。

此次國慶演說共4450千字，內容共提到51次「台灣」、2次「中華民國」、2次「中華民國台灣」，最後，賴清德表示「未來，我將帶領國家，團結一心，無畏風雨，不怕挑戰，勇敢向前，邁向更美好的明天！台灣加油！中華民國加油！中華民國台灣加油」。

賴清德致詞全文：

大會主席韓國瑜院長、蕭美琴副總統、卓榮泰院長、貝里斯察芙拉總督伉儷、聖露西亞查爾斯總督伉儷、巴拉圭共和國眾議院拉多雷議長、日本「日華議員懇談會」古屋圭司會長，來自友邦和友好國家的慶賀團團長、各國駐台使節、海內外貴賓，現場以及收看電視和直播的國人同胞：大家好！

今天是中華民國國慶，每年我們都齊聚一堂，慶賀國家生日，但今年意義非凡！
今年是台灣民主化歷史性的一年！

就在上個月、9月10日，我們迎來了歷史性的一刻，台灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，這象徵著台灣徹底揮別威權體制的陰霾，迎向民主和充滿希望的未來。

我們不會忘記，不論是團結抵禦侵略的血淚，還是前仆後繼為了追求民主自由、實現主權在民的無私犧牲，那些曾經與這塊土地交織的故事，都是我們共同的記憶。

而歷經千辛萬苦所打造的「民主台灣」，正是台澎金馬兩千三百萬人在這個世界最明確的定位。台灣是亞洲的民主燈塔，對仍然在威權統治下，生活在黑暗中的每一個人，永遠傳遞著希望的光芒！

今年也是台灣崛起的一年！
當前，世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，台灣也不例外，除了俄烏戰爭、中東局勢動盪，以及中國持續軍事擴張，在經濟與產業上，也有美國關稅政策所帶來的衝擊。

但台灣人民沒有被擊倒，反而創造了國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，是亞洲四小龍之首，也超越了中國。

台灣除了出口金額持續創下新高，就業狀況25年來最好，股市也連續六個月上漲，站上27,301歷史高點，台股市值更超過3兆美元，成為全球第八大股市。外匯存底也首度突破6千億美元大關，創下歷史新紀錄。

在逆境中，百折不撓；在挑戰中，越挫越勇，這些，都是台灣人民的共同成就！請讓我們為彼此喝采！

這些亮眼的經濟成果，也是台灣半導體，以及資通訊、電子零組件等相關產業帶頭，所締造的輝煌紀錄。它們在全球供應鏈占有的優勢地位，是來自長期累積的技術及製造能力、獨特的商業模式，配合政府科學園區等關鍵政策所匯聚而成；這是幾十年共同努力所淬鍊出來的重大產業成就，是全體台灣人民的資產。

身為總統，我的使命就是要守護這些寶貴的資產，運用它們來提升台灣乃至全球的產業及經濟發展，為台灣人民及全世界創造更好的生活福祉。這也是台灣要走的方向！

當然，我們也絕對不會忽略，國際變局中，各項艱鉅的挑戰，為不同產業、不同領域、不同背景的族群所帶來的風險。

許多引領台灣經濟發展的隱形冠軍、傳統產業和中小微企業，正面臨數位與淨零轉型的壓力。許多勞工朋友，正在面對AI浪潮下，工作機會、薪資、物價與生活成本的擔憂與不安。我們的農民朋友，也正面臨農村老化與市場開放的衝擊。

政府不會輕忽這些挑戰，對每一個民眾所造成的衝擊。全力協助傳產、中小微企業、受薪家庭，以及農漁民朋友，是我們的責任。

因此，政府除了已經提出930億元關稅影響支持方案，將協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關，也將每年投入上百億元幫助中小微企業，導入AI人工智慧，邁向數位、淨零升級轉型，來因應挑戰，而針對傳統的工具機、螺絲螺帽，以及比較辛苦的個別產業，也會分別提出對策，積極協助提升競爭力，開拓市場。

各位國人同胞，「變動的年代，也是機會的年代」，台灣的經濟表現世界有目共睹，我們在全球供應鏈的關鍵地位，既不可能被撼動，更不可能被取代。

面對變局，我們不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會，勇敢布局；不能故步自封、走回頭路，要更積極進取地向世界前進！一個確定的台灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量！

未來，我們將採取三大策略，確保中華民國台灣的競爭優勢：

第一，擴大投資，深耕台灣。

「投資台灣三大方案」成果豐碩，投資金額已經突破2.5兆元，創造超過16萬個工作機會，行政院已經在7月通過將方案延長到2027年，不只擴大適用產業、放寬讓全球海外台商與外國人投資企業適用，政府也持續優化投資環境，新增貸款額度7,200億元，招商引資加碼投資台灣，預估可帶來1.2兆資金與8萬個就業機會。

有好工作，也要有好生活，政府啟動「兆元投資國家發展方案」，以公私協力的創新做法，鼓勵民間充沛資金投入公共建設，擴大建設經費規模，在全國各縣市同步推動水、電、居住、教育、醫療、文化、觀光、交通等關鍵基礎建設，滿足區域民生育樂所需，讓產業發展與生活圈相輔相成，達到「均衡台灣」的目標。

第二，深化國際經貿合作，布局全球。

今年，台灣和英國在「提升貿易夥伴關係協議」的架構下，進一步簽署了「投資」、「數位貿易」，以及「能源與淨零排放」等三項領域協議，這標誌著台英經貿關係進入新的里程碑，展現雙方對高標準國際經貿規範的承諾，為彼此在科技和先進製造等戰略性產業的合作，奠定基礎。

未來，台灣也將秉持互利互惠原則，和更多友盟國家簽署雙邊經貿合作協議，並且積極進行對美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決台美貿易逆差，以及深化台美產業合作，讓台灣經濟發展鏈結國際，大步向前。

第三，打造護國群山，厚植台灣產業實力。

因應數位化時代的來臨，我們要推動「AI新十大建設」，除了讓台灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並且推動AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化的時代，更繼續在全球科技發展上，站穩領先地位。

我們也要打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，不僅留住台灣百兆資金，更要吸引國際資金投資台灣，促進金融產業發展，創造優質的工作機會，壯大台灣。

生技醫藥產業是國家關鍵產業，已經納入「國家希望工程」，並朝向涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的精準健康方向發展，建構國家長遠競爭力，以及增進全民健康福祉。

而明年「國家感染性疾病資源庫」將完工，台灣會持續跟各國在生技領域加強合作，並藉由政府編列百億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資，推動生醫產業成為兆元產業，打造另一座護國神山。

各位國人同胞，「台灣是全體台灣人的台灣」，我們很清楚，再怎樣亮眼的經濟表現，都不能忽略這塊土地上的每一個人，經濟發展的果實應該為全民所共享，把「好的數字」變成「好的日子」，不遺漏任何一個人。

因此，照顧國人健康，培育年輕人才，給青年世代更好的環境，讓年輕家庭更有後盾，政府責無旁貸！

今年，「健康台灣深耕計畫」已經啟動，除了全面提升醫療環境體系，也將提供全民更優質的健康照護服務。同時，「運動部」也正式成立，除了開創全民運動、競技運動及職業運動的新紀元，也要讓每一位選手都能得到國家充分的支持，在國際舞台追求夢想，為國爭光。

此外，針對年輕世代的照顧，我們不僅推動高中職全面免學費，私立大專校院學生，每年3.5萬元學雜費補助，我們的「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持15到30歲青年赴海外追夢，也已經上路。

不只如此，租屋族，政府每年有300億元租金補貼，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。

年輕爸媽，我們也給更大的支持。除了推動「0-6歲國家一起養2.0」，提高育兒津貼，增加托育補助，明年開始，生育補助，每一胎加碼補足到10萬元。

長輩們也不用擔心，明年「長照3.0」就要上路，政府會努力，讓所有長者獲得更便利、更完善的照顧。

讓每一個國家的主人，無論是小孩、青年、爸爸媽媽、還是阿公阿嬤，都能得到更好的照顧，更有自信地迎向未來，這就是我們的目標！

今年也是二戰，終戰80週年。

二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前，威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。

民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

我們也期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。

二戰的結果也告訴我們，「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力！我要向國人和國際社會宣示：今年底將提出國防特別預算；明年度，我們的國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。

國防支出的增加，並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算，我們要達成三大目標：

第一，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網。

第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。

第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力，透過在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈，台灣可以加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

我們有決心透過實力維護和平，我們也深信，實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性。

過去一年，我們透過「總統府全社會防衛韌性委員會」的努力，凝聚了政府與民間、中央與地方更強大的力量，並整合災防與防衛，來強化軍民之間的協作能力，我們也持續加強民力訓練、能源、醫療、資通網絡、金融等韌性，全面提升對各項危機的應變能力。

我要強調，建構全社會防衛韌性，需要每一分力量。上個月，我們發布了最新的《台灣全民安全指引》手冊，內容涵蓋各種天災、甚至軍事侵略等極端情境的應對策略，這本手冊將逐步推廣到家家戶戶，因為唯有全民參與，自助助人，台灣才能有更強大的韌性，因應各種挑戰。

各位國人同胞，過去一年，我們共同經歷了種種挑戰，但台灣人民從不放棄希望，每當危機來臨，我們總是看到無數台灣人民無私地站在第一線，為自己心愛的國家奉獻心力。

就在上個月，有兩個畫面，非常令人感動，一個是聯合國大會在美國紐約召開，許多海外僑胞，自主集資、發動募款，讓紐約時代廣場再度亮起「讓台灣參與」、「團結會更好」的廣告，感動了世界各國往來的民眾。

另一個是在馬太鞍溪堰塞湖災情後，成千上萬，穿著雨鞋，拿起鏟子，不遠千里前去馳援，只為讓花蓮受災鄉親早日恢復正常生活的「鏟子超人」。

每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，幫助災民重返家園；也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心。更證明了，台灣人在面對危機時，擁有無比強大的韌性，有決心來守護自己的家園！

現在，讓我們一起感謝來自全國各行各業的救災超人、外國朋友，也感謝軍警消、中央和地方投入救災工作的同仁們。

這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得：台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊！

未來，我將帶領國家，團結一心，無畏風雨，不怕挑戰，勇敢向前，邁向更美好的明天！

台灣加油！中華民國加油！中華民國台灣加油！謝謝大家。
 

