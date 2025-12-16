　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

告別「苦行僧」式理財！年輕世代瘋「軟性儲蓄」輕鬆存錢還能享受生活

▲▼理財,存錢,儲蓄,軟性,生活,退休。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「軟性儲蓄」強調理財與生活的平衡。圖中人物輕鬆享受著當下，同時管理財務，完美體現了不必犧牲生活品質，也能為未來儲蓄的全新理財哲學。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

過去，多數人認為理財就是嚴苛地為退休生活做準備，只考慮四十年後的自己能否在沙灘上度假享用調酒，卻忽略了當下的生活品質。雖然為退休金努力儲蓄是必要的，但如果現階段的自己也想喝上一杯瑪格麗特呢？國外網站《Bustle》分享，TikTok上近期爆紅的理財趨勢「軟性儲蓄」（Soft Saving）正是為了解決這個問題而生。

根據財經專家、暢銷書作家暨Podcast《Money Rehab》主持人妮可・拉平（Nicole Lapin）的說法，「軟性儲蓄」擺脫了過去嚴格的預算計畫，傾向於採取一種更務實、更人性化的方式。它的核心概念是：不必將賺來的每一分錢都投入長期目標，而是撥出部分資金，讓你能夠享受當下的生活樂趣。在TikTok上，許多艱難挑戰最終都會出現「軟性」版本，「軟性儲蓄」也是同樣的道理。

拉平指出，關鍵在於制定一個讓人覺得「比較做得到」的儲蓄與消費計畫，這樣不僅能滿足眼前的生活所需，也能規劃未來的財務目標，並在過程中給予自己一些獎勵。

什麼是「軟性儲蓄」？

在實務上，「軟性儲蓄」意味著你先支付所有基本開銷，例如房租、帳單、日常採買、交通費等，同時確保你辛苦賺來的錢，有一部分是用來享受生活的。拉平建議：「也許是一頓外食、一堂你喜歡的課程，或是一個能讓你保持動力的每月小確幸。」

▲▼理財,存錢,儲蓄,軟性,生活,退休。（圖／取自免費圖庫pexels）

除了照顧基本需求，你也需要撥出資金為未來做準備，像是退休金、重大財務目標等，但你會採取一種更輕鬆、更「柔軟」的方式，舉例來說，你可能只提撥薪水的5%用於儲蓄，而不是過去建議的20%。

拉平強調：「關鍵在於有意識的規劃。『軟性儲蓄』並不是隨意花錢，而是有意識地消費。」它旨在避免理財上的兩極化，讓你能夠維持極為重要的工作與生活平衡。這種做法提醒著你，活在當下與為七十歲的自己規劃同樣重要。

為何「軟性儲蓄」會爆紅？

「軟性儲蓄」在千禧世代和Z世代中大受歡迎，原因在於通貨膨脹的影響，以及這兩個世代對永續習慣和避免過勞的重視。

拉平表示：「年輕世代看到過度的壓力與激進的節儉態度所帶來的傷害。他們看到父母面對金錢採取『全有或全無』的規則，因此他們希望找到一種既能支持日常生活品質，又能保障長期穩定的理財方法。」

拉平也提到，對於年輕人來說，要考慮更高的生活成本和經濟不確定性，此時規劃退休生活確實很艱難。綜合這些因素，選擇「活在當下」的理財方式更具吸引力，也就變得合情合理。

在許多方面，「軟性儲蓄」也能幫助你養成儲蓄的習慣。拉平說：「當人們不覺得被剝奪時，他們更有可能堅持下去。」想想看，許多人辛苦儲蓄了幾個月，卻因為一個衝動消費就功虧一簣，這是多麼常見的情況，「一個能為（一路上的）樂趣留出空間的計畫，才是人們真正能堅持下去的計畫。」

這種方法也讓人們更容易應對生活中花費較大的時刻，例如婚禮或節日，你不必因為嚴格的預算計畫而錯過這些美好時刻，軟性儲蓄提供了彈性空間，讓你能夠放鬆並享受生活。

如何開始「軟性儲蓄」？

要開始實行「軟性儲蓄」，拉平建議在領到薪水的第一時間就將資金移轉。當薪水入帳時，設定銀行帳戶自動轉帳，讓資金直接分配到支付房租、帳單、日常採買和交通費等基本開銷的專用帳戶中。

▲▼理財,存錢,儲蓄,軟性,生活,退休。（圖／取自免費圖庫pexels）

拉平說：「每年重新評估你的資金分配，也是個好主意。如果你獲得加薪或因應生活成本調整而加薪，你應該相應地重新調整每個類別的分配比例。」

為了在節慶等花費較高的時期仍能「軟性儲蓄」，拉平建議採用倒推法。在扣除基本開銷後，將剩下的薪水分成每週可用的金額，這樣你就能清楚知道在這個季度中，每週可以花多少錢。「這種增加的靈活性，讓你能在管理預算的同時，手頭仍有現金」拉平補充。

是否存在缺點？

要正確地實行「軟性儲蓄」，切勿誤以為你可以隨心所欲地花費一切。拉平提醒，「軟性儲蓄」很容易演變成「生活方式通膨」（lifestyle creep），也就是隨著收入增加而傾向花費更多；如果你沒有追蹤自己的財務狀況，它也可能演變成過度消費。

值得注意的是，這種趨勢並不意味著你對金錢或未來不夠認真。事實上正好相反，拉平說，「這是一種專注於長期持續性，而非短期完美的策略。實行『軟性儲蓄』的人仍在為他們的最終目標做規劃，他們只是在用一種可以堅持下去的方式，在合理的範圍內享受他們正在賺取的金錢。」

12/14 全台詐欺最新數據

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

謝麗金喝隔夜咖啡「喝到小強」！　打開杯蓋崩潰：感覺喉嚨卡蟑螂腿

小資女理財必先學會清醒心法！

小資女理財必先學會清醒心法！

不少小資女談到理財，第一個反應往往是「再省一點」，但現實是，收入有限的情況下，單靠節流很容易陷入越省越焦慮的惡性循環，與其坐以待斃，不如打造穩定的「非工時收入」，讓金錢不再只跟著上班時間流動，才能逐步翻轉財務結構。

基富通定期定扣款突破30億元　推出0手續費、低經理費率TISA基金

基富通定期定扣款突破30億元　推出0手續費、低經理費率TISA基金

中國版輝達把資金拿來投資　股民：不研發？

中國版輝達把資金拿來投資　股民：不研發？

年薪近300萬成功買房　女後悔了

年薪近300萬成功買房　女後悔了

「野獸」林志傑　明年1月傷癒歸隊

「野獸」林志傑　明年1月傷癒歸隊

