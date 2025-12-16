桃園市長民調曝！媒體人驚「戰神級王義川」：年輕選票大出走

▲民進黨立委王義川。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有份桃園市長民調出爐，讓資深媒體人樊啓明詫異不已，因為現任市長張善政的支持度不只全面領先，差距還大到「幾乎沒有懸念」。尤其民進黨可能人選王義川，不但整體支持度偏低，在年輕族群的表現也不理想，甚至連部分民進黨支持者都挺不下去，讓他直呼這份民調幾乎是「全面碾壓」的狀態。

資深媒體人樊啓明（老兵）在粉專轉發民調結果，「張善政目前在桃園全區制霸，青鳥最挺的戰神級王義川怎會搞到年輕選票大出走？就連民進黨支持者都有24%挺不下去？」他還提到另一個觀察亮點，「國民黨、民眾黨群眾超過九成支持張善政」，直呼藍白在桃園完成整合，就是史詩級碾壓對手的程度。

根據《TVBS民調中心》15日公布的民調結果顯示，若民進黨派出立委王義川參選，張善政的支持度為59%，王義川僅20%，雙方相差39個百分點。

從政黨認同來看，民進黨認同者中有64%支持王義川，但仍有24%轉而支持張善政；國民黨認同者則有91%支持張善政，民眾黨認同者更高達94%支持張善政，中立選民方面，53%支持張善政，僅8%支持王義川，另有39%尚未表態。

年輕族群的數據更值得注意。民調顯示，20至29歲選民中有51%支持張善政，僅19%支持王義川，30%尚未決定；30至39歲選民則有65%支持張善政、20%支持王義川，15%未決定。