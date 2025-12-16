　
桃園市長民調曝！媒體人驚「戰神級王義川」：年輕選票大出走

▲▼王義川告黃國昌。（圖／記者劉昌松攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有份桃園市長民調出爐，讓資深媒體人樊啓明詫異不已，因為現任市長張善政的支持度不只全面領先，差距還大到「幾乎沒有懸念」。尤其民進黨可能人選王義川，不但整體支持度偏低，在年輕族群的表現也不理想，甚至連部分民進黨支持者都挺不下去，讓他直呼這份民調幾乎是「全面碾壓」的狀態。

資深媒體人樊啓明（老兵）在粉專轉發民調結果，「張善政目前在桃園全區制霸，青鳥最挺的戰神級王義川怎會搞到年輕選票大出走？就連民進黨支持者都有24%挺不下去？」他還提到另一個觀察亮點，「國民黨、民眾黨群眾超過九成支持張善政」，直呼藍白在桃園完成整合，就是史詩級碾壓對手的程度。

根據《TVBS民調中心》15日公布的民調結果顯示，若民進黨派出立委王義川參選，張善政的支持度為59%，王義川僅20%，雙方相差39個百分點。

從政黨認同來看，民進黨認同者中有64%支持王義川，但仍有24%轉而支持張善政；國民黨認同者則有91%支持張善政，民眾黨認同者更高達94%支持張善政，中立選民方面，53%支持張善政，僅8%支持王義川，另有39%尚未表態。

年輕族群的數據更值得注意。民調顯示，20至29歲選民中有51%支持張善政，僅19%支持王義川，30%尚未決定；30至39歲選民則有65%支持張善政、20%支持王義川，15%未決定。

12/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！

烏克蘭一項最新民調顯示，有高達四分之三的烏克蘭民眾堅決反對在任何和平協議中做出重大讓步，而這也凸顯了澤倫斯基總統在美國施壓下與俄羅斯談判結束戰爭時面臨的巨大挑戰。

桃園商業轉型服務中心成果發表　表揚10家企業

桃園商業轉型服務中心成果發表　表揚10家企業

張善政表揚桃園績優教保人員　感謝愛心陪伴幼兒成長

張善政表揚桃園績優教保人員　感謝愛心陪伴幼兒成長

桃園守望相助隊冬季制服亮相

桃園守望相助隊冬季制服亮相

破8成反助理費淪立委私房錢、放寬中配參政　綠：呼籲藍白懸崖勒馬

破8成反助理費淪立委私房錢、放寬中配參政　綠：呼籲藍白懸崖勒馬

桃園市長張善政王義川民調年輕選票

