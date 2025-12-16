　
日本漫畫家來台「被狂問2件事」超震驚　PTT吵翻：聚會常聊

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名旅台日本漫畫家近日在社群平台發文分享文化衝擊，直言日本社會普遍不太聊薪水、房租等話題；沒想到，之前剛來台灣時，連不太熟的陌生人都會直接詢問，讓他相當驚訝。文章被轉發至PTT，掀起熱烈討論，不少鄉民直呼，「房租有，但薪水很少人問吧」、「房租、店租都很愛問，薪水有些是你沒問，他也要自己講」。

該名漫畫家坦言，日本人通常不太會聊薪水、房租等與錢相關的話題，結果剛來台灣時，連陌生人都會詢問這類問題，讓他一度感到尷尬，起初他會努力向對方說明，日本不聊這些話題的習慣，但後來發現問的人實在太多，為了避免解釋過程造成的冷場與尷尬，現在多半選擇一笑置之或不再多做解釋。

文章被網友轉發至PTT後，引起鄉民對於「台灣人是否真的愛問錢」的熱烈討論。大多人認為，「房租」確實是社交場合的熱門話題，但動機通常較單純，主要是因為住家裡的想知道租屋行情，而租屋族則是想比較租金水準，看是否有更便宜的選擇。

相較之下，主動詢問「薪水」的頻率，在年輕一代間已逐漸減少，多數鄉民認為，這種情況主要出現在親戚長輩聚會，或是同業界之間互相打聽價碼，甚至有人直言，「薪水會問的少，但主動炫耀的倒是滿多的。」

不過，也有人表示，「薪水超常問，尤其是被知道剛換工作後」、「尤其是剛出社會頭幾年，聚餐真的常聊這個」、「醫生、律師，業內彼此也會問薪水」、「我都當台式關心，通常是沒有惡意的」。

此外，也有網友分享其他台日社交的文化衝突，例如日本朋友認為，剛認識就互加通訊軟體（如LINE）是非常失禮的行為，這與台灣人初見面就想交換聯繫方式的熱情大相徑庭。

12/14 全台詐欺最新數據

一名南部女網友近日感嘆，自己從小吃到大的「熱狗蛋」，都是熱狗包裹著蛋液下去煎；但在北部的早餐店，卻是煎熱狗加上荷包蛋。話題引起廣大共鳴，大票南部人坦言，也曾歷經同樣的文化衝擊，「這才是熱狗蛋，不是熱狗+蛋。」

再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

朋友傳LINE！過5分鐘「1舉動」她傻眼　網：根本情勒

台日文化薪水話題房租討論社交習慣文化衝擊

