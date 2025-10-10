川普派兵芝加哥遭阻擋！法官怒批「沒有叛亂證據」　民主黨人勝利

▲芝加哥抗議群眾與美國移民與海關執法局（ICE）及聯邦執法人員對峙。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦法院於當地時間9日暫時阻止川普政府在芝加哥地區部署國民警衛隊，時效為期兩週。法官指出，目前沒有足夠證據顯示伊利諾州正面臨「叛亂危險」。這項裁決被外界視為伊利諾州與芝加哥市政府的暫時勝利，也為川普政府擴大動用軍力的行動踩下煞車。

這起爭議源於川普政府準備派遣國民警衛隊進入芝加哥執行「聯邦保護任務」，數百名來自德州的士兵已集結在芝加哥郊區的軍事設施，準備進入市區。川普聲稱此舉是為了「恢復法律與秩序」，但伊利諾州州長普利茲克（JB Pritzker）與芝加哥市長強森（Brandon Johnson）皆強烈反對，並共同向聯邦法院提起訴訟，主張派兵行動違法。

根據《美聯社》，美國地方法官佩里（April Perry）在聽證會上表示，聯邦政府的說法「缺乏可信度」，並指出國土安全部的行動「明顯出於對伊利諾州官員的敵意」。她批評政府誇大布羅德維尤（Broadview）移民拘留設施外的抗議情勢，強調當地抗議活動「從未接近阻止聯邦執法」。

法院最終裁定，暫停國民警衛隊的部署兩週，以待進一步審理。

芝加哥市與伊州政府在訴訟中指出，國民警衛隊若進駐，恐構成聯邦政府干預地方自治的前例。普利茲克在聲明中表示，法院的決定「捍衛了憲法制衡」，並警告「川普正朝全面威權主義邁進」。強森則表示，「芝加哥不需要軍隊上街，我們需要的是合作與尊重。」

川普8日稍早在社群平台上批評強森與普利茲克「應該入獄」，指控他們「縱容地方抵制聯邦移民執法、削弱國家安全」。他怒斥芝加哥是犯罪地獄，稱市府無能導致聯邦移民與海關執法局（ICE）人員遭威脅。不過，數據顯示，芝加哥近年犯罪率已顯著下降。川普的言論引發民主黨陣營強烈反彈。

美國司法部律師漢米爾頓（Eric Hamilton）則在法庭上辯稱，派兵僅為「保護聯邦設施與執法人員」，並非要「解決芝加哥所有犯罪」。他強調川普依法可援引《叛亂法》（Insurrection Act）動用軍力，但承認權限並非無限。