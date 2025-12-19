賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

▲ 歐客佬董事長王信鈞（左）、總經理涂裴鈴（右）今天召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中知名連鎖咖啡店「歐客佬咖啡」，日前遭「藝伎咖啡教父」Willem J. Boot跨海控訴，指歐客佬假冒其世界冠軍藝伎咖啡豆「Finca Sophia 」名義，對外販售咖啡豆，全案台中地檢署已介入調查。風波延燒3週，歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴今天（19日）親上火線說明；歐客佬解釋，是1名資深員工，不慎將咖啡豆產地「誤植」，造成消費者及莊園主的誤解，歐客佬表達誠摯的歉意。

巴拿馬咖啡莊園Finca Sophia，11月間二度發聲明控訴，早在2023年就有人拿不是該莊園的咖啡豆，假冒他們的名義「Finca Sophia 索妃亞莊園」販售，事後推託「行政錯誤」，然而2025年歐客佬又再度拿非該莊園的咖啡標示「Finca Sophia 索妃亞莊園」販售。

「藝伎咖啡教父」Willem J. Boot的指控，立即讓咖啡圈譁然，台中市政府食安處調查後，認定歐客佬確有產品標示與實際原料來源不符情形，涉及違反食安法，已依法函送台中地檢署偵辦。

▲台中市政府食安處調查，歐客佬確有產品標示與實際原料來源不符情形，已依法函送台中地檢署偵辦。（圖／記者白珈陽攝）

事隔近1個月，歐客佬今天上午終於召開記者會說明，總經理涂裴鈴指出，這次實際販賣的咖啡豆是「Finca La Cabra」，但1名資深員工當初看到進口咖啡豆來源是來自世界知名咖啡莊園Finca，就直接使用「Finca Sophia 」名稱，此為公司內部疏失，公司知情後立即下架停售，並進行補償。

涂裴鈴強調，雖「Finca La Cabra」與「Finca Sophia 」2者價差約2倍，但公司販售時仍以較低價的「Finca La Cabra」價格售出，並未試圖用高價莊園的東西去欺騙消費者。據了解，歐客佬將對該名資深員工進行內部懲處。

王信鈞表示，近期產品標示事件，因內部作業流程疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但這個錯誤仍導致了消費者及莊園主的誤解，對此表達誠摯的歉意。

事件發生後，歐客佬立即啟動內部審查機制，快速釐清問題並全面下架相關產品，同時提供消費者無條件退貨，並讓消費者任選等價商品，另加贈一盒藝伎禮盒。歐客佬也第一時間向莊園主正式致歉，並積極展開溝通。

王信鈞說，按照當地律師的要求，歐客佬已在官方社群平台上發布聲明，承認因行政作業疏失導致標示錯誤。起初溝通後，雙方有達成初步共識，所以莊園主撤下11月23日於社群上發布的聲明，不過後續雙方針對賠償金額未達共識，莊園主才會再度發文。

王信鈞指出，本周另獲莊園主口頭提出其他和解方案，歐客佬仍在與當地律師進行最後確認。歐客佬會秉持負責任的態度，持續與對方溝通，妥善處理此事。也承諾將全力配合有關單位調查工作，徹底釐清全案。