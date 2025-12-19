　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「濃霧罩城像末日」塞拉耶佛空汙看不見路　航班取消、學校停課

冬季霧霾籠罩塞拉耶佛市區，能見度大幅下降，當局緊急啟動交通與施工管制因應空氣汙染。（翻攝自X）

▲冬季霧霾籠罩塞拉耶佛市區，能見度大幅下降，當局緊急啟動交通與施工管制因應空氣汙染。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛近日因大量污染物形成厚重霧霾籠罩城市上空，昨（18日）不僅造成航班大亂，多所學校宣布停課，當局也緊急祭出交通與施工限制，試圖降低污染持續惡化的風險。

能見度過低　多架航班取消、市區行車受阻

據《美聯社》報導，昨日清晨通勤尖峰時段，塞拉耶佛市區能見度明顯下降，車輛只能低速行駛，機場起降條件不佳，導致多架航班被迫取消。

街頭可見不少市民戴上口罩通勤，試圖阻隔空氣中的有害物質。

塞拉耶佛為何每到冬天就空氣汙染爆表？

專家指出，塞拉耶佛每逢冬季都會面臨空氣品質惡化問題，主要污染來源包括住宅取暖所排放的廢氣，以及市區密集交通產生的廢氣。

由於城市位於群山環繞的山谷地形，一旦缺乏風力，髒空氣便會長時間滯留，形成難以消散的霧霾層，污染往往一積就是好幾天。

禁卡車、停施工　當局啟動緊急應變

面對空汙惡化，塞拉耶佛當局前天（17日）宣布多項管制措施，包括禁止3.5噸以上卡車進入市中心，未符合歐盟環保標準的汽車與卡車也不得通行。

此外，所有戶外工程與公共集會同步喊停，以減少加重排放廢氣。

PM2.5對健康有哪些長期風險？

瑞士空氣品質監測科技公司IQAir指出，塞拉耶佛的空氣品質昨日被評為「不健康」，該市也長期在全球空氣品質最差城市排行榜中名列前茅。

專家警告，長期暴露於PM2.5（直徑小於2.5微米的細懸浮微粒）會導致呼吸道感染、心血管疾病、癌症與早死，而這些狀況已造成塞拉耶佛、波士尼亞其他主要城市，以及西巴爾幹多個地區案例增加。

不只塞拉耶佛　巴爾幹多城空汙拉警報

不僅如此，波士尼亞鄰國塞爾維亞首都貝爾格勒同樣未能倖免，昨日空氣品質也被評為「對敏感族群不健康」。

巴爾幹地區為何成為歐洲空汙熱點？

觀察指出，許多巴爾幹國家在環境保護與廢棄物管理上長期表現不佳，儘管為爭取更接近歐盟會員資格而承諾改善，但河川垃圾、回收系統缺乏與都市綠地流失等問題，仍普遍存在。


女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

