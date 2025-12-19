10歲童被鱷魚攻擊！同伴目睹他被拖走　「叼屍」驚悚畫面曝光

▲印尼10歲男童被鱷魚攻擊拖入水中身亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼10歲男童阿凡（Affan）16日下午與朋友在英戈伊河（Inggoi River）戲水，但卻突然遭鱷魚攻擊，鱷魚衝出水面咬住他的身體，並將其拖入水下，一旁受驚嚇的友人只能眼睜睜看著這一切發生。當地流傳的駭人畫面顯示，鱷魚叼著男童屍體浮上河面之後，再度潛入水中。

每日郵報報導，這起事件發生在北摩鹿加省（North Maluku），阿凡當時正待在水中消暑，但卻突然遭到鱷魚攻擊撕咬，儘管大聲呼救，隨即被拖入水中。當時與阿凡同行的2名男童設法逃脫，跑回村子求救。

警方、軍方與救援志工動用橡皮艇、漁船等設備沿河搜索，直到18日才在村落碼頭附近再次發現鱷魚蹤影，一行人把鱷魚趕走之後，在碼頭附近發現阿凡的遺體。搜救辦公室負責人表示，遺體已交還家屬，搜救任務正式結束。

當地警方證實，事發的河流是已知的鱷魚棲息地，當地居民經常在該區域看見鱷魚出沒。

這起事件再次凸顯印尼鱷魚攻擊事件激增的問題。專家表示，過度捕撈導致鱷魚天然食物減少，加上沿海地區開發、採礦與農業擴張破壞鱷魚的棲息地，迫使鱷魚朝內陸遷移。在許多地區，河流仍是居民洗衣、捕魚的重要場所，這也使得人類活動區域與鱷魚棲息地形成致命重疊。

今年5月，占碑省一名13歲男童下水撿球時遭鱷魚攻擊，被鱷魚拖入水中身亡。另一起案例中，南蘇拉威西省一名53歲男子洗澡期間被鱷魚襲擊喪命，救援人員在大約1.6公里外的地方找到他的遺體。