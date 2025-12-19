　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10歲童被鱷魚攻擊！同伴目睹他被拖走　「叼屍」驚悚畫面曝光

▲▼ 鱷魚。（圖／VCG）

▲印尼10歲男童被鱷魚攻擊拖入水中身亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼10歲男童阿凡（Affan）16日下午與朋友在英戈伊河（Inggoi River）戲水，但卻突然遭鱷魚攻擊，鱷魚衝出水面咬住他的身體，並將其拖入水下，一旁受驚嚇的友人只能眼睜睜看著這一切發生。當地流傳的駭人畫面顯示，鱷魚叼著男童屍體浮上河面之後，再度潛入水中。

每日郵報報導，這起事件發生在北摩鹿加省（North Maluku），阿凡當時正待在水中消暑，但卻突然遭到鱷魚攻擊撕咬，儘管大聲呼救，隨即被拖入水中。當時與阿凡同行的2名男童設法逃脫，跑回村子求救。

警方、軍方與救援志工動用橡皮艇、漁船等設備沿河搜索，直到18日才在村落碼頭附近再次發現鱷魚蹤影，一行人把鱷魚趕走之後，在碼頭附近發現阿凡的遺體。搜救辦公室負責人表示，遺體已交還家屬，搜救任務正式結束。

當地警方證實，事發的河流是已知的鱷魚棲息地，當地居民經常在該區域看見鱷魚出沒。

這起事件再次凸顯印尼鱷魚攻擊事件激增的問題。專家表示，過度捕撈導致鱷魚天然食物減少，加上沿海地區開發、採礦與農業擴張破壞鱷魚的棲息地，迫使鱷魚朝內陸遷移。在許多地區，河流仍是居民洗衣、捕魚的重要場所，這也使得人類活動區域與鱷魚棲息地形成致命重疊。

今年5月，占碑省一名13歲男童下水撿球時遭鱷魚攻擊，被鱷魚拖入水中身亡。另一起案例中，南蘇拉威西省一名53歲男子洗澡期間被鱷魚襲擊喪命，救援人員在大約1.6公里外的地方找到他的遺體。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

毒害30病患「只為炫耀急救技術」害死12人　法麻醉醫判無期徒刑

失控喊「大家會死」硬拉飛機艙門！　男乘客下場慘了

布朗大學槍手「倉庫內輕生」！　MIT教授也是他殺的

「濃霧罩城像末日」塞拉耶佛空汙看不見路　航班取消、學校停課

10歲童被鱷魚攻擊！同伴目睹他被拖走　「叼屍」驚悚畫面曝光

日首相官邸人士喊「日本應擁核武」！　官房長官急滅火

飛行學校遭闖空門　竊賊偷開輕型飛機「暴衝機棚留大洞」

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

毒害30病患「只為炫耀急救技術」害死12人　法麻醉醫判無期徒刑

失控喊「大家會死」硬拉飛機艙門！　男乘客下場慘了

布朗大學槍手「倉庫內輕生」！　MIT教授也是他殺的

「濃霧罩城像末日」塞拉耶佛空汙看不見路　航班取消、學校停課

10歲童被鱷魚攻擊！同伴目睹他被拖走　「叼屍」驚悚畫面曝光

日首相官邸人士喊「日本應擁核武」！　官房長官急滅火

飛行學校遭闖空門　竊賊偷開輕型飛機「暴衝機棚留大洞」

「打針阿姨」爭議燒韓娛！大咖主持人遭挖車裡打點滴　公司急發聲

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

名廚江振誠自願當二廚　攜手媽媽熬「分享鹹粥」

6公斤野生鱸魚！漁人東石出海口纏鬥後捕獲　成為市場搶手貨

宮廟借名登記遇「信主兒」不認帳　持分遭賣逼法拍

瘦子喝豆汁：太屌了　「我見一個喝一個」已盯上（？）

國際熱門新聞

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

Coldplay演唱會外遇爆紅　女主角首吐真相

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

核聚變頂尖科學家遭槍殺　離奇倒家門口亡

美小飛機墜毀7死　NASCAR前賽車手全家罹難

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

美股大反彈川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2.79％

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

女友探監激吻！　囚犯隔天離奇身亡

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

更多熱門

相關新聞

泰F-16轟炸「柬軍武器庫」畫面曝！

泰F-16轟炸「柬軍武器庫」畫面曝！

泰國空軍F-16戰機18日下午1時對柬埔寨邊境城市波貝發動精準空襲，投擲2枚炸彈轟炸當地軍事基地，目標直指柬埔寨詐騙集團據點與柬軍武器庫。泰方情報顯示，該處在過去兩天內大量運入軍火和增援兵力，認為柬國軍隊可能正在策劃對泰國發動攻擊行動，因此緊急進行轟炸。

泰國轟炸「柬埔寨賭場」畫面曝！

泰國轟炸「柬埔寨賭場」畫面曝！

柬埔寨控泰F-16「轟炸難民營附近」！

柬埔寨控泰F-16「轟炸難民營附近」！

男海邊抓「可愛章魚」拍照　網友卻嚇壞

男海邊抓「可愛章魚」拍照　網友卻嚇壞

泰國：柬埔寨先宣布停火才能結束兩國交戰

泰國：柬埔寨先宣布停火才能結束兩國交戰

關鍵字：

印尼鱷魚東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面