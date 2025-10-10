　
國際

快訊／川普施壓後起訴！　紐約總檢察長涉詐欺、虛假陳述

▲▼Letitia James是史上首位當選紐約總檢察長的黑人女性。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）公開要求對紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）提起訴訟後，其任命的檢察官在維吉尼亞州東區聯邦法院正式對詹姆斯提出指控。詹姆斯面臨與兩處房產相關的銀行詐欺及虛假陳述罪名。此案引發外界對政治干預司法的熱議。

詹姆斯屬於民主黨，她曾對川普提起民事訴訟，因此成為調查的焦點。當局主要針對她在維吉尼亞州諾福克和紐約布魯克林所擁有的兩套房產展開調查。川普政府的一名住房官員曾向司法部提出建議，懷疑詹姆斯可能在處理相關房產文件時存在造假行為，最終導致此案被提起。

此案由檢察官霍利根（Lindsey Halligan）負責，她是川普任命的法律官員。值得注意的是，在不到兩週前，霍利根才剛對前聯邦調查局局長科米（James B. Comey）提起指控，指其在國會作證時撒謊。科米已於本周三出庭，並否認所有指控，還指控霍利根進行報復性起訴。

詹姆斯的起訴案引發外界對司法獨立性的質疑。批評者認為，川普及其盟友可能利用司法系統進行政治攻擊。隨著案件進一步發展，詹姆斯是否能成功辯護，以及此案是否會對美國司法體系的公正性造成影響，仍有待觀察。

