美官員坦承停火協議脆弱！以軍轟炸「30人慘死」　美軍派200人監督

▲美國總統川普力促以哈停火，以色列總理辦公室批准協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列政府批准由美國斡旋的加薩停火與人質交換協議，標誌以色列與哈瑪斯衝突爆發以來首份和平協議正式生效。不過，美國高級官員坦承，該份協議內容仍相當脆弱，雙方互信基礎薄弱。而在協議宣布後，以軍仍對加薩展開空襲，造成至少30人死亡，令停火前景蒙上陰影。

根據《CNN》，以色列總理辦公室於當地時間9日宣布，內閣已通過美方促成的停火與人質釋放決議，並將立即生效。依照協議內容，哈瑪斯將釋放所有被扣押的人質，以軍則撤回至事先商定的區域，同時以色列將釋放部分被關押的巴勒斯坦囚犯。一名哈瑪斯高層表示，除非以色列正式宣布結束戰爭，否則不會開始人質釋放程序。

據傳，美國總統川普親自下令推動協議達成，要求美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）與總統女婿庫許納（Jared Kushner）務必完成任務。兩人隨後前往位於埃及西奈半島南端的紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）進行最終談判。美方官員透露，哈瑪斯近期態度出現轉變，不再將人質視為談判籌碼，促使雙方接近達成協議。

一名美國官員指出，川普政府並未向以色列施壓，而是依靠雙方的信任基礎推進對話，「以色列相信川普不會要求他們做出危及安全的讓步，因此能進行更坦率、具創意的談判。」

▲以色列對加薩走廊發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

儘管協議簽署象徵重大突破，但美方官員承認安排仍相當脆弱，存在多種可能破局的風險。一名高級官員在記者會上表示，「這項協議仍有許多變數，我們正密切監控執行情況，確保各方履行承諾，並及時處理任何誤解。」目前威特科夫與庫許納正在以色列與各派政治人士磋商，試圖鞏固協議基礎。

同時，美國國防部（戰爭部）宣布將派遣200名士兵前往中東地區監督協議執行情況。這些人員將與埃及、卡達、土耳其及阿拉伯聯合大公國的部隊共同組成監察團，但不會進入加薩境內。美軍中央司令部司令布萊德．庫柏（Brad Cooper）上將將負責指揮該任務。美方官員強調，監察行動旨在防止毀約與衝突升溫，維持區域穩定。

然而，就在先前協議公布後數小時，加薩地區再度傳出爆炸與濃煙。加薩衛生官員證實，自停火宣布以來至少有30人喪生。北加薩薩布拉（Al-Sabra）地區的加布恩家族住宅遭到以軍空襲，導致40餘人受困瓦礫堆下，至少6人死亡。當地救援畫面顯示，搜救人員在斷壁殘垣間奮力挖掘，試圖救出受困的男女與孩童。

以色列國防軍（IDF）聲稱，空襲目標為「接近以軍部隊、構成即時威脅的哈瑪斯恐怖分子」，但《CNN》無法獨立查證此說法。