黃國昌拋聯合政府非權位分配　鄭麗文認同：藍白需溝通並提共同主張

▲鄭麗文(中)拜會商總理事長許舒博(右)後並受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌今（9日）表示，聯合政府涉及的不只是權位分配，而是追求共同政策與實踐價值，國民黨主席候選人鄭麗文說，她很認同黃國昌提出這樣的概念，兩黨應對重大國家政策發展方向要有更高度共識，未來很可能藍白合作，或共同組閣或組聯合政府，所以必須很負責任對於重要政策，尤其對老百姓息息相關政策，最好未來能夠積極溝通並提出共同主張。

民眾黨9日下午舉辦「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇，黃國昌會中表示，聯合政府是希望能創造真正的團結與共生、共榮，涉及的不只是權位分配，而是追求共同政策與實踐價值。

對此，鄭麗文9日拜會全國商業總會理事長許舒博後受訪表示，她非常認同，2024年大選因時間壓力太大導致藍白合破局，之後她一直希望合作能有更深層穩固的基礎，對國家大政發展有基本共識，所以她很認同黃國昌提出這樣的概念。兩黨應對重大國家政策發展方向要有更高度共識，未來很可能藍白合作，或共同組閣或組聯合政府，所以必須很負責任對於重要政策，尤其對老百姓息息相關政策，最好未來能夠積極溝通並提出共同主張。

另外，對於在臉書上表示立法院長韓國瑜今給予祝福與關懷，鄭麗文說，韓今天給她非常溫暖的鼓勵，現在是選舉倒數時刻，韓除關心她身體、希望她心想事成外，也肯定她的戰鬥力、論述能力及為人與品格非常正直，都是黨主席非常需要的特質。

鄭麗文說，她也跟韓國瑜交換意見；立法院是最重要政治戰場，過去看到韓非常辛苦，所以她跟韓表達，保證希望未來跟韓所領導的立院能合作無間，幫台灣政治撥亂反正、幫人民多做點福國利民事情。