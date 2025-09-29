粉紅超跑首度停駕南投縣政府　許淑華喜圓心願也為花蓮祈福

▲三神贊境南投、「粉紅超跑」首度停駕縣府 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市上週末喜迎苗栗拱天宮白沙屯媽祖等三神贊境盛會，「粉紅超跑」三媽鑾駕更在28日首度進到南投縣政府一樓大廳賜福，並於縣府廣場停駕；縣長許淑華率縣府職員虔誠跪迎，並祈願藉助媽祖顯赫神威，保佑南投縣全境平安平順，同時也為花蓮洪災災民祈福。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖、名間受天宮玄天上帝及崇受宮九天玄女三神贊境南投第二天，粉紅超跑鑾駕於未時停駕縣政府，許淑華及大批縣府員工及民眾準備豐盛供品敬奉，並由拱天宮主委洪文華陪同焚香向媽祖獻祭、祈祝神威庇護南投眾生；洪文華也致贈「媽祖賜福」匾額、粉紅超跑媽祖鑾駕模型及天上聖母贊境留念橫幅，由許淑華代表縣政府及廣大縣民接受媽祖婆的慈悲加持與賜福。

許淑華指出，拱天宮三媽繼5月進香途經南投後，再度駕臨南投，28日贊境遶經南投市中心，縣府同仁也非常虔誠準備迎駕，她在大門口等待時，心裏特別跟媽祖婆講，邀請媽祖婆進到府內加持一下，讓同仁們都能夠平安，果然如願；她也祈求媽祖庇佑縣府施政都能順利，尤其下個月南投即將首度施放的國慶焰火，屆時將湧進2、30萬人潮，更希望藉由媽祖顯赫神威，保佑人人在縣境內都能平安、平順，也爲花蓮共同來祈福。

三神贊境鑾駕於昨晚6點依序停駕最後一站南投市慶興宮，聚集的信眾人潮將附近的復興路擠得水洩不通；許淑華趕往送駕，先向白沙屯媽祖獻香感恩敬拜後，隨即轉往參加市公所在慶興宮旁康壽國小舉辦的三神贊境感恩祈福晚會，包括洪文華等拱天宮執事人員及縣議會議長何勝豐、市長張嘉哲夫婦、市代葉薏雯及立委游顥秘書江秀春、縣議員林儒暘秘書許志輝都出席，並在施放五彩氣球及合唱溫馨感恩歌曲後，為這場盛事畫下圓滿句點，許淑華也再次感謝張嘉哲賢伉儷用心邀請到拱天宮白沙屯媽祖，促成三神贊境南投藍田書院。