點燃「起馬炮」！彰化南瑤宮祈安遶境展開　9天8夜行經9鄉鎮市

▲南瑤宮祈安活動今天展開9天8夜遶境。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

號角響起，炮聲震天！彰化信仰中心之一的縣定古蹟南瑤宮，於今(27)日上午隆重舉行起駕典禮。將進行為期九天八夜的宗教盛事，不僅是為了巡視近百個角頭、為地方祈福，它將見證南瑤宮歷經百年來最大規模的修復工程即將竣工，更深具歷史意義。

創建於清乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮，至今已有287年歷史，是彰化極具代表性的文化資產。然而，宮內的正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性修復，長期面臨屋頂塌陷、漏水、白蟻侵蝕等嚴峻挑戰。直到2023年6月，這座古蹟終於啟動了期待已久的百年大修工程。目前，第一期的主結構修復工程已接近尾聲，這次的祈安遶境活動，正是為了慶賀並見證這項歷史性工程即將完工。

活動於臨時行宮前拉開序幕，首先進行莊嚴的起駕祭典左右，在遶境主委、彰化市長林世賢主持下，點燃氣勢磅礴的「起馬炮」，宣告遶境正式開始。在巡角隊伍在頭旗引領下，各陣頭護送著主神「開基三媽」與「十會媽」的鑾轎和神轎車，遶境隊伍將行經彰化縣內九個鄉鎮市，巡訪近百個角頭，為信眾帶來平安的祝福。

林世賢強調，這項工程不僅是修復一座建築物，更是為了傳承深厚的信仰與文化。林市長也向鄉親報告好消息，第一期主結構修復預計於今年底就能正式竣工，屆時將舉行隆重的「入火安座」大典；隨後也將緊鑼密鼓地啟動第二期的彩繪修復工程。他期盼所有信眾能持續參與，共同協力完成這份百年的文化傳承重任。

這次遶境路線將遍及彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等九大鄉鎮市，沿途會巡視各角頭、分靈廟及友好宮廟，10月5日回鑾，藝閣車隊將沿途拋送內附禮品兌換券的「創意扭蛋」與民眾互動，為傳統宗教盛事增添趣味與驚喜。

