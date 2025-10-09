　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飛車撞死茶葉行闆娘！BMW男驗出安毒陽性反應　車內還有喪屍煙彈

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中一名劉男今日凌晨駕車撞進茶葉行，導致張李姓闆娘睡夢中斷魂。肇事過程太離奇，駕駛BMW的劉男猛撞店內也昏迷中，據悉劉男抽血反應有出現安非他命陽性反應，被查扣的電子煙含有「喪屍煙彈」依托咪酯，案由涉及毒駕致死。此外，劉男早在20年前左右，開始就有吸食毒品前科，近年也涉詐欺、妨害自由、槍砲以及偽造文書等，素行不良。

▲▼茶葉行遭撞。（圖／記者許權毅攝）

▲台中茶葉行遭一名劉男開車撞進，導致闆娘傷重死亡。（圖／記者許權毅攝）

劉男9日凌晨3時21分駕駛BMW轎車行經五權路、五權西路口時，因不明原因突然失控撞進一旁小有名氣的茶葉行，由於撞擊力道猛烈，一樓大門當場遭撞破，轎車一路長驅直入撞進臥房內，造成睡上下舖的母子1死1傷。

▲▼台中飛車凌晨撞進茶葉行1死1傷，肇事BMW。（圖／民眾提供）

▲據了解，劉男體內被驗出有安非他命反應。（圖／民眾提供）

翻開判決書，劉男曾當過日本料理師傅、保全等職業，早在2006年就因施用毒品被法院裁定送勒戒，隔年雖然獲釋，卻又再次施用對品被判刑5月確定，又於2011年、2016年、2017年、2021年以及2024年吸食毒品安非他命、大麻等被逮，部分獲不起訴，部分遭判刑4至6月不等。最近一次，劉男在家吸食安非他命，結果遭警方上門搜索逮捕，判刑4月。

不只如此，劉男還在網路上假意販售「JORDAN 11 巴隆」籃球鞋，誆騙不知名網友，遭判刑1年4月；2023年跟堂兄姊有債務糾紛，先找人一起砸對方住家，又傳訊息恐嚇「打斷手」，今年4月被依妨害自由罪判處罰金。

劉男今日凌晨肇事，是否有吸食毒品之毒駕行為，攸關案由是有涉及毒駕致死重罪，但劉男因車禍自己也受傷，因顱內出血昏迷中，警方報請檢方核發鑑定許可書，抽血釐清劉男體內酒精或是毒品反應。

▲▼茶葉行遭撞。（圖／記者許權毅攝）

▲死者兒子張男當時在上鋪逃過一劫。（圖／記者許權毅攝）

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9
快訊／台積電史上最強Q3！9月營收優於市場預期

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

飛車撞死茶葉行闆娘！BMW男驗出安毒陽性反應　車內還有喪屍煙彈

台中毒品茶葉行毒癮前科影音

