拉屍手畫押！女債主衝殯儀館開棺要錢　蓋「亡者指印」借據曝

地方中心／新竹報導

新竹一名李姓婦人與彭姓男子有債務糾紛，但今年2月彭男不幸猝逝，李婦為討回債務，竟指使另外2名男子製作虛假借據、抵押文件，隨後李婦大膽直闖殯儀館，趁著瞻仰遺容時拉起彭男的手在借據上「蓋指印」，但因動作太大而遭現場人員察覺並通知家屬，全案因此曝光。

▲李婦攔截禮儀車，表示想「瞻仰遺容」，但卻趁隙拉彭男遺體偷蓋指印。（圖／地方中心翻攝）

據了解，彭男今年2月21日不幸離世，後續家屬委託禮儀社處理後事；而李婦先前與彭男有債務糾紛，得知彭離世後，竟先指使2男以手寫方式寫下借據抵押，內容寫道彭男因周轉向李婦借款850萬元整，並以名下土地進行抵押，若無還款，此地由李婦處理；此外還寫下一張850萬元整的本票，並在借據、本票上偽造彭男簽名。

▲李婦在偽造的借據、本票上蓋上彭男指印，佯裝彭男在109年間向她借款的證據。（圖／地方中心翻攝）

李婦隨後出現在殯儀館追思園，趁著現場人員才剛把禮儀車停好，立即上前表示想「瞻仰遺容」，但卻趁著空檔觸碰彭男屍體，並拉起手在借據、本票上「蓋指印」畫押，佯裝彭男在109年間借款的證據。但由於李婦動作太大，引起現場人員懷疑，經通報家屬後全案因此曝光。

法官審酌，由於彭男已經離世，究竟與李婦之間的債務糾紛數目為何，已不可考，但李婦偽造借據、本票行為已經損害彭男繼承人之利益，也破壞票據交易秩序，考量其犯後態度尚可，且偽造本票未流入市場，金融秩序受到的影響有限，最終判刑兩年緩刑五年，並需支付罰款5萬元及完成90小時義務勞務。

▼李婦得知彭男離世後，追到殯儀館給借據「畫押」。（圖／地方中心翻攝）