王者回歸！台中新光三越周慶登場「優惠催到底」　目標1天賺1.9億

▲台中新光三越。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中新光三越周慶在眾所期待中登場，館方接下每天要大賺近2億元。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越周年慶預購今(9)日登場，之後16日緊接著是正檔接棒，全館8折起，其中化妝品則祭出3折起優惠。館方透露，這次優惠催到底，許多化妝品折扣是前所未見，「優惠煞都煞不住！」館方預估，25天活動中業績可望達47.25億元，換算等於一天賺1.9億元，展現王者霸氣回歸態勢。

新光三越台中店副店長郭醇貞表示，全台百貨市場前三季業績表現普遍不好，台中新光三越今年周年慶整檔業績目標47.25億元、與去年同期持平。但隨著聖誕節到來，加上普發現金1萬元預計11月中旬上路，第四季買氣可望再提升，2025年全年營收目標將挑戰130億元。

新光三越週年慶首波於10月16日至29日登場，祭出化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計滿5000送5000點。化妝品推出20大獨家全台冠軍話題王，例如年度熱銷千萬瓶的蘭蔻小黑瓶推出發燒組3.3折優惠、KOSE雪肌精經典狂賣組原價5510元、特價1782元，搭配週年慶限定單筆滿2000送2000點skm points，讓會員買得越多、賺得越多，一次備足下半年所需。

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了

台中新光三越周年慶

