工程行小開無照酒駕狠撞！25歲無辜騎士腦死器捐　二審仍判6年

記者潘鳳威／台中報導

台中市大里區2023年5月6日發生一起酒駕致死事故。一名林姓工程行小開無照駕駛大貨車酒後上路，迎面撞上年僅25歲的林姓男騎士。林男送醫搶救後，隔日被宣告腦死，家屬忍痛捐贈器官。台中地院一審依公共危險致死罪判處肇事司機有期徒刑6年，二審台中高分院駁回林男上訴，維持原判，全案還可上訴。

43歲林姓工程行小開，2023年5月6日下午3時許，駕駛大貨車行經大里區西湖路時，因酒後駕車，車輛突然往左偏移，撞上對向25歲林姓騎士，造成機車騎士林男頭部重傷，送醫搶救後隔日被宣告腦死，家屬悲痛決定進行器捐，遺愛人間，乘客43歲劉女則多處受傷骨折。

警方調查發現，林姓小開事發當下酒測值高達每公升0.89毫克，明顯影響其注意力與反應能力，且林曾於2017年及2020年也因酒駕遭緩起訴處分，其大貨車駕照早在2020年被吊銷，但他仍不知悔改再度酒駕上路，遂依公共危險致死將其起訴。

▲台中林姓小開2023年5月6日下午酒後駕車，撞死對向機車騎士。（圖／記者許權毅翻攝）

台中地方法院開庭審理時，檢方表示，林男明知酒後無法安全駕駛，仍選擇開車上路，已構成「酒後不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪」；加上其曾有2次酒駕前科且駕照吊銷，屬無照駕駛。另有民眾聲稱，林男肇事後曾試圖步行離開現場，但被攔下，建請法院判處林男7年6月至8年6月徒刑。

後因林男與被害家屬達成800萬元和解，並坦承犯行。法院認為其酒駕及無照駕駛行為目的單一、行為緊密相關，依法合併為一罪，一審依公共危險致死罪判處林男6年有期徒刑。台中高分院日前宣判，維持一審判決，駁回林男上訴，可上訴三審。