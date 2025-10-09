班上連爆黃金葛下毒、性騷！台中男師5大失職　社會局開罰6萬

▲台中某國小發生一連串疑似霸凌案，監察院認定蔡姓導師是將教室推向「壓力鍋」狀態的關鍵人物。（示意圖／AI生成）



記者游瓊華／台中報導

台中某國小112年班級發生黃金葛下毒事件後，之後又發生學生拿滅火器作勢攻擊同學，以及同學拿美工刀追人等一連串事件令人咋舌。但監察院調查報告點出，該班級蔡姓男導師是將教室推向「壓力鍋」狀態的關鍵人物，現在他的五大失職行為曝光。

監院報告揭露，這位在校服務近20年的資深教師，不僅班級經營失能，漠視學生們反映的問題，還對待特教生涉及排擠、羞辱、剝奪等多項失職行為，被認定「霸凌」成立等。此外，台中市社會局也因蔡師行為已違反《兒少權法》，今年4月開罰6萬元。

其次，監察院調查報告揭露，蔡師最嚴重的問題在於對班上一名特教生的長期不當對待，在2022年11月到隔年6月，對班上特教生刻意排擠、不善對待，導致該生身心受創，出現抗拒上學、需服藥控制焦慮等嚴重情況，認定蔡師「校園霸凌事件成立」的結論。

報告中指出，蔡師的第三項失職行為，是得知班上同學反應有性騷事件，卻未在24小時內依法通報，另外蔡師不僅在班上公開談論特教生要去參加性平會，侵害學生隱私與尊嚴；第四項失職則是在特教生抗議抬餐不公而拒絕吃飯時，非但不加以安撫，反而指示同學將餐點吃完，導致該名特教生當天無飯可吃。

報告也提到，蔡師還無故缺席對特教生至關重要的期末IEP（個別化教育計畫）會議，以及多次無視特教生想擔任班級小幫手的意願，構成明顯的差別待遇。