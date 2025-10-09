　
政治

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

▲▼民進黨立委王義川。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭周刊爆料養狗仔跟監政敵，連時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也被拍。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（9日）認為，偷拍事件延燒越來越大，看起來可以組成受害者自救會了，始作俑者應接受司法調查跟制裁。而同為苦主的民進黨立委王義川則呼籲，所有被跟拍的人全部報警、全面啟動調查，把幕後者抓出來。另一名被偷拍者民進黨立委蘇巧慧也說，政治人物利用偷拍來帶風向是嚴重損害民主，非常、非常不可取。

據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌被揭露長期養狗仔集團跟監政治人物，其跟監對象包括行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長、立委、監委、警界最高首長等，且幾乎都是綠營人士。在尚未曝光的名單中，時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫今年6月也遭狗仔跟監，當時龔明鑫透過警方進一步查出跟監車輛的租車人疑是黃國昌的前助理。

針對偷拍事件，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，偷拍事件延燒越來越大，看起來已經可以組成受害者自救會了，自救會成員可能隨著媒體披露又陸續增加。民進黨團還是回到一開始的立場，希望整件事情應盡速調查清楚，讓所有受害者過去承受不必要的壓力予以澄清，始作俑者也應該接受徹底的司法調查跟制裁。

民進黨政策會執行長吳思瑤則說，她上周五利用總質詢時間問卓榮泰有被狗仔偷拍嗎？當時卓榮泰不方便明說，但今日隨著周刊越來越多爆料，行政院官員確實都是狗仔偷拍集團的獵殺對象。

吳思瑤指出，當時就呼籲，前端後端都要有行政作為，前端善用科技導入，保護閣員安全，針對反跟監、反跟車可利用保六總隊、刑事警察局等科技作為，有效防止這種政治狗仔、政治偵防作為。

吳思瑤強調，保護閣員安全不只是個人隱私，更是國家安全，後端一旦確實發生閣員被跟拍，透過司法途徑該告就告，遏止政治偵防的不法手段，前端預防、後端法律行動都不能偏廢。

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜以及民進黨政策會執行長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜以及民進黨政策會執行長吳思瑤召開記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

王義川則說，該狗仔集團偷拍的人很多，跟龔明鑫是有一點莫名其妙，希望所有被跟拍的人全部報警、全面啟動調查，把幕後者抓出來。因為跟拍人員會重疊，重疊基本上就是集團。此案涉及五院院長，也在總統當選人的相關場合進行偷拍，甚至還有警政高層，涉及國安。

王義川也質疑，這些拍完的照片如果沒有曝光的，這些資訊最後蒐集完拿到哪去了？如果拿到中國，就是國安法，後續請檢察官調查。他認為，錢才是該案關鍵，錢從哪裡來、誰付錢？從過去到現在披露資訊，黃國昌說不是他付錢，「廢話，錢當然不是你付的，就是有人付啊」，不然徵信社的收入哪裡來？

王義川認為，有人去跟，而跟拍的事情跟你有關，「你說你沒有付錢，那天上掉下來有人幫你付錢，現在跟大家講說我沒有付錢，這樣就沒囉？」因此追查狗仔資金也會是本案關鍵。

此外，前三立新聞主播馬郁雯指控，黃國昌的狗仔還跟拍前行政院長蘇貞昌及其女兒、民進黨立委蘇巧慧，為自己清除新北市長的選舉障礙。蘇巧慧表示，台灣是一個民主國家，所以政黨之間彼此競爭是很正常的事，但是如果政治人物利用偷拍來帶風向，那是嚴重損害了民主，非常、非常不可取，希望這偷拍不是事實。

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃國昌蘇巧慧王義川鍾佳濱吳思瑤龔明鑫狗仔

