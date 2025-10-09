輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

記者詹詠淇／台北報導

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、T18基地作為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今仍卡關。經濟部長龔明鑫昨日透露，現在它還在關心的是北士科這塊地，「但是據我們了解，輝達也跟我們表示說，它也不排除其他地方」。至於現在還有盤點哪些地方？龔明鑫今（9日）坦言，輝達對T17、T18還是最喜歡，其他部分算是備胎，會繼續盤整。

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者黃國霖攝）

立法院財政委員會今日召開聯席會審查攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，龔明鑫等部會首長出席並備詢。

針對輝達表態「不排除別的地方」，媒體關心，現在有盤點哪些地方？龔明鑫表示，大家都知道，輝達對T17、T18還是最喜歡，總統、院長也說行政、法律上中央可鬆綁、協助的部分會盡量來幫忙，「其他部分算是備胎，我們也會繼續，現在也還在盤整中」。

龔明鑫指出，輝達有條件上的期待，怎樣滿足他們條件上的期待，會盡快盤點出來提供他們參考，因為離10月24日還有一點時間，會盡快把這個事情準備好。

龔明鑫也說，這件事之前就有做基礎維修準備工作，當初輝達會選T17、T18有他一些理由跟道理，之前也有些好像可能的地方會再提出來，看條件是不是相符，並提供他們參考。

至於民生社區松南營區是不是盤點土地中最有機會的？龔明鑫表示，好像是其中之一沒有錯，之前也有提到民生的部分；而是否盤整其他地方，如高雄等地？龔明鑫說，給他們一點時間。

▼新光人壽位在北士科的T17、T18基地還是輝達首選 。（圖／記者湯興漢攝）

▼北士科學園區T12用地，北市府擬持續爭取輝達進駐。（圖／記者林敬旻攝）