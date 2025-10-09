　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

也被黃國昌狗仔集團跟監？　龔明鑫證實了：司機發現的、相信警方

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔跟監政敵，而時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也在今年6月遭狗仔跟監，當時龔明鑫透過警方進一步查出跟監車輛的租車人疑是黃國昌的前助理。對此，龔明鑫今（9日）受訪表示，的確有這樣的情況，是司機發現的，司機也有去跟警方報案、備案，既然有報案了，就相信警方，怎麼處理看後續狀況。

▲▼經濟部長龔明鑫。（圖／記者黃國霖攝）

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者黃國霖攝）

據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌被揭露長期養狗仔集團跟監政治人物，其跟監對象包括行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長、立委、監委、警界最高首長等，且幾乎都是綠營人士。在尚未曝光的名單中，今年6月，時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭狗仔跟監，當時龔明鑫透過警方進一步查出跟監車輛的租車人疑是黃國昌的前助理。

立法院財政委員會今日召開聯席會審查攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，龔明鑫等部會首長出席並備詢。

針對被跟監？龔明鑫坦言，的確有這樣的情況，是司機發現的，發現後也有跟他講，司機有去跟警方報案、備案。

媒體追問，後續是否會提告？龔明鑫說，既然有報案了，就相信警方，怎麼處理看後續狀況。談及是否為黃國昌前助理跟監，龔明鑫表示，「我們還是相信警方，不方便」。

10/08 全台詐欺最新數據

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

